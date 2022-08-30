Кто будет решать, когда ребенку идти в школу

Самый ранний возраст, когда дети смогут пойти в школу, это 5 лет и 8 месяцев. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории дошкольного образования Национального института образования Людмила Тарусова. Кодексом предусмотрено такое право родителей, по их решению и решению медиков, которые выдадут справку о готовности ребенка к школе, и решению педагогического совета учреждений общего среднего образования (т.е. местных властей) отдать ребенка в школу раньше. Но основное условие - ребенку должно исполниться 6 лет в этот календарный год.