Кто говорил об украинском конфликте десятки лет назад - в программе "Понятная политика"

Они предсказывали мировой шторм еще в прошлом веке. Кто говорил об украинском конфликте десятки лет назад? И что это было - прогнозы или конкретный план действий? Какие книги описывали глобальные авантюры Запада? И что на самом деле скрывается за обложками? В понедельник, 5 июня, в программе "Понятная политика" расскажем про известных авторов.