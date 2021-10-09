Кто громче всех кричит о неизбежности крупных вооруженных столкновений - в проекте "Диспозиция"

Так кто и почему подогревает напряженность на белорусских границах и во всем мире? Кто громче всех кричит о неизбежности крупных вооруженных столкновений? Ответы в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Сумасшедшая неделя. Прямо неймется иным странам повоевать. Вроде пандемия, цены на газ растут, Бритни Спирс станцевала в белье - есть чем озаботиться, ан нет - приспичило воевать. Вот бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал власти страны объявить войну Беларуси. А что такого? Вполне себе идея. Блогеры теперь считают, у кого больше танков. Ладно блогеры. Уже и шаги странноватые, но конкретные предпринимаются. Варшава заявила, что привлечет военные вертолеты для охраны границы с Беларусью. Об этом в своем Twitter сообщил глава военного ведомства Мариуш Блащак. И добавил, что вдоль линии границы уже размещены 3 тысячи солдат. Вообще, когда прямо на границе располагаются армейские подразделения, а в небе не пограничная авиация, а ВВС - это классическое предвоенное состояние. Но… Куда там до классики. Благо, уже привыкли к театру абсурда со стороны Запада. И все же имеется проблема. Как бы пулять не стали из вертолетов по беженцам. Никто, кстати, особо не удивится. Решение ведь проблемы? Решение… А вообще, так и до пограничного конфликта недалеко.













И ведь Варшава не одинока в стремлении силой освободиться из собственной паутины. В соседней Украине даже, казалось бы, адекватные аналитики видят в войне спасение от кризиса. Все просто.

Мы развиваемся абсолютно в рамках тех мировых процессов, которые сегодня происходят вокруг в мире. Как из этого будем выходить в этой ситуации? Классических выходов два: или новый масштабный протест, или новая война, к сожалению. Логика политологии дает вот такие классические выходы Руслан Бортник, политолог (Украина)

Вообще, это, конечно, падение логики в софистику. Но… Фон для подобных умозаключений создает сама глобальная повестка дня на планете. Сербия и Косово вновь в ринге, на грани катастрофы Афганистан и даже Китай открыто говорит о возможном начале третьей мировой войны из-за агрессивных действий США в тайваньском вопросе.













Ситуация практически потеряла всякое пространство для маневра, балансируя на грани противостояния. Global Times (КНР)

При таком раскладе, когда для войны расстилается красная дорожка, не могла не угодить в топ-новости наша дорогая Литва. Вильнюс разрешил стрелкам и солдатам-добровольцам хранить дома оружие категории А. Нашли время… Ноу-хау, правда, оценили не все.













К оружию категории А относятся ракеты с зарядами взрывчатого вещества, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы с бронебойными, разрывными или зажигательными снарядами и т. д. Или я здесь чего-то не понимаю, или очень хочется сравнить себя с теми странами, в которых устраивают стрельбу в университетах, магазинах и других общественных местах. Юлиюс Сабатаускас, политик (Литва)