Кто и для чего пригласил боевиков в Беларусь. Продолжаем расследовать тему

корректирует работу в ходе избирательной кампании. Меры безопасности на массовых мероприятиях усилят. О возможных угрозах и провокациях во время агитации кандидатам в президенты и их доверенным лицам рассказал Государственный секретарь Совета безопасности. Встреча с Андреем Равковым прошла утром в Центризбиркоме.

Напомним, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32-х человек задержали под Минском, еще одного - на юге страны. Все они - граждане России, которые работали на частную военную компанию Вагнера, известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Сегодня же Следственный комитет сообщил, что россияне задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков - они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Подробности - в следующем материале.

Эту видеосъемку уже разобрали на стоп-кадры. В ночь на 29 июля силами группы "А" Комитета госбезопасности в санатории под Минском задержаны 32 человека. Что сразу бросилось в глаза: в такой стрессовой ситуации все они ведут себя спокойно и дисциплинированно. На вопросы отвечают по-армейски четко и даже бравируют российским гражданством.

- А вы в курсе, что мы из России?

- А вы в курсе, что вы на территории Беларуси?

Олимпийское спокойствие при задержанииговорит, что этопрофессионалы,готовые к любому развитию событий

Чуть позже стало ясно почему: все они - наемники частной военной компании Вагнера. А значит - опытные бойцы, часто и с криминальным прошлым. Некоторые из них принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Александр Шубин, 24 года. Родился в Луганске, воевал за ДНР с 2016 года. Позывной - Злой.

Сергей Щербаков, 39 лет, родом из Астрахани. Также принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Тахир Бахтигараев, 40 лет, уроженец Пермской области. Позывной - Фартовый. Наемник Вагнера - механик в разведывательной роте.

Максим Кошман, 39 лет, уроженец Донецкой области, рядовой, водитель-телефонист. Позывной - Коршун.

Ринат Каримов, 31 год, уроженец Башкортостана.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России (по телефону):

"Скажу так: мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего не известно".

Стоит отметить, что ЧВК Вагнера - не зарегистрированная организация, и вообще, частные военные компании в России вне закона. Поэтому в формулярных списках личного состава такие бойцы, конечно, не числятся.

Резонансное задержание наделало шума и в крупных СМИ, и в интернете

Тут же появились конспирологические теории о том, что бойцы ехали транзитом в страны Африки. С точки зрения логики звучит как фантастика: частная армия в другой стране на условной маршрутке едет в аэропорт и берет билеты на самолет на войну. Следствие, конечно, во всем разберется... По последней информации, бойцы ЧВК задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков, причем они могут быть связаны с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским - сообщили сегодня в Следственном комитете.

Алексей Волков, первый зампредседателя Следственного комитета Беларуси:

"

В отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, данные граждане являются ЧВК Вагнера".

Также в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Во время массовых акций во время предвыборной агитации самое главное - обеспечить безопасность всех участников. Принципиальная и логичная реакция: на массовых мероприятиях в ходе избирательной кампании будут усилены меры безопасности. Об этом сегодня утром Госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал кандидатам на пост президента.

В общем рамки безопасности, а не правового поля, как успели запричитать интернет-эксперты. Ни для кого не секрет, что спецслужбы могут идентифицировать любого человека на массовом мероприятии. И никакие рамки и металлодетекторы для этого не нужны. Всегда во главе угла - безопасность. Об этом, можно сказать, предупреждают и иностранные партнеры.





МИД Украины выступил с сообщением