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Кто и где создавал крысиные тропы для побега любимчиков Гитлера - в "Понятной политике"

"Контрабанда" нацистов. Кто и где создавал крысиные тропы для побега любимчиков Гитлера? Как вытаскивали из лагерей матерых фашистов и причем здесь ЦРУ? А также кража ядерных технологий: какие секреты американцы умыкнули у Третьего рейха и как воровство продали за собственный героизм?

"Понятная политика" продолжает цикл программ о циничных операциях США после краха Германии. Смотрите в понедельник, после "Панорамы".

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