Фильм АТН "Воин - это призвание!". После "Панорамы"

Если есть медицинские противопоказания, призывать в армию не будут. Но уметь держать оружие и в случае чего, знать, как защитить свою семью и страну, должен каждый. Ко Дню защитников Отечества Агентство теленовостей подготовило фильм "Воин - это призвание!". Лента собрала немало положительных откликов. Сегодня мы покажем фильм еще раз. О том, кто и как готовит настоящих мужчин, смотрите после "Панорамы".