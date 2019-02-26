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Фильм АТН "Воин - это призвание!". После "Панорамы"

Если есть медицинские противопоказания, призывать в армию не будут. Но уметь держать оружие и в случае чего, знать, как защитить свою семью и страну, должен каждый. Ко Дню защитников Отечества Агентство теленовостей подготовило фильм "Воин - это призвание!". Лента собрала немало положительных откликов. Сегодня мы покажем фильм еще раз. О том, кто и как готовит настоящих мужчин, смотрите после "Панорамы".

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