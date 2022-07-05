Кто и как хотел поджечь Узбекистан - в рубрике "Скриншот"

Цветные революции на постсоветском пространстве перестали быть эффективным инструментом для свержения законной власти и госпереворота. Беларусь продемонстрировала всему миру, что при наличии решительного лидера и поддержке большинства населения этим вызовам можно успешно противостоять. Закрепили результат в Казахстане. Там добавили инструментарий ОДКБ. Теперь на карте Узбекистан. Но и эта вспышка уже локализована. Кто и как хотел поджечь регион - в рубрике "Скриншот".

Поджог суверенитета

18 человек погибли, 243 пострадали, более 500 задержаны. Узбекистан стал очередной жертвой гибридной атаки. Протесты охватили Каракалпакстан. Совершена попытка захвата международного аэропорта в городе Нукус. Нападениям подвергаются органы местной власти.

В Каракалпакстане введено чрезвычайное положение и установлен комендантский час. Что характерно, примерно полгода назад Александр Лукашенко недвусмысленно предупреждал своих коллег о наличии подобной угрозы.

Уроки из произошедших событий должен извлечь и Узбекистан. Если не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены на Узбекистан. Александр Лукашенко прогнозировал протесты в Узбекистане

Западные ястребы геополитики не намерены уступать свое влияние

Противостояние крупнейших геополитических игроков набирает обороты. Однополярный мир рушится, но западные ястребы геополитики не намерены уступать свое влияние на международной арене и готовы на все для сохранения своего статуса. Я Андрей Сыч -это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.

Чтобы понять, что произошло в Узбекистане, стоит обратить внимание на турне американских дипломатов по Средней Азии, которое они устроили в конце мая. Чуть больше месяца назад за 5 дней правительственная делегация США посетила Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно же, Узбекистан. В состав делегации входили представители Пентагона, Совета национальной безопасности, Корпорации по финансированию международного развития и всем хорошо известный экспортер цветных революций USAID.

Страны Запада через различные неправительственные организации и спецслужбы собственных стран пытаются дестабилизировать ситуацию в этих странах, взорвать мир и посеять хаос. В хаосе легче управлять геополитическими процессами, легче добиваться своих целей. По сути, мы сталкиваемся с ситуацией, когда мир будет наполняться большим числом локальных конфликтов. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси









Цветные инструменты

Турне столь представительной американской делегации по Средней Азии в нынешней ситуации могло быть направлено только на принуждение руководителей государств региона к антироссийским и антикитайским действиям. На примере Узбекистана демонстрируют участь тех, кто вздумает проводить независимую политику. В качестве инфоповода использовали инициативу провести референдум по поправкам в Конституцию. Эмоциональным триггером, спусковым крючком для протестов выбрали общественное обсуждение по фактическому объединению Узбекистана с Республикой Каракалпакстан. Причем, что интересно, используют одну и ту же методичку. Через мессенджеры распространяют фейки и эмоционально психологически накручивают население для участия в протестах и жесткого противостояния с правоохранителями.

В некоторых социальных сетях провокаторы распространяют различные изображения беспорядков, которые имели место раньше в других странах, а также старые фотографии и видео. Даврон Джуманазаров, пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана

Одна методичка на всех

Аналогичная ситуация складывается и с формированием пресловутого правительства в изгнании. Одним из желающих оседлать протестную волну, а точнее - грантовое финансирование, стал представитель движения "Свободный Узбекистан" Хасанбой Бурханов.

Опыт Беларуси играет решающую роль

В этом плане опыт Беларуси по противодействию цветным революциям сегодня играет решающую роль на постсоветском пространстве. Наша страна продемонстрировала, что с этой чумой можно бороться. Решительные действия Президента и сплоченность населения вокруг лидера исключают возможность государственного переворота и фактического уничтожения суверенитета. Белорусский кейс стал полным противопоставлением украинскому и взят на вооружение. Во многом благодаря этому выстоял Казахстан. Никто не церемонится и в Узбекистане.

К тем, кто пытается подорвать мир, спокойствие и общественную безопасность, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.

Цветные революции перестали быть эффективным инструментом