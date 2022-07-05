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Кто и как хотел поджечь Узбекистан - в рубрике "Скриншот"
Цветные революции на постсоветском пространстве перестали быть эффективным инструментом для свержения законной власти и госпереворота. Беларусь продемонстрировала всему миру, что при наличии решительного лидера и поддержке большинства населения этим вызовам можно успешно противостоять. Закрепили результат в Казахстане. Там добавили инструментарий ОДКБ. Теперь на карте Узбекистан. Но и эта вспышка уже локализована. Кто и как хотел поджечь регион - в рубрике "Скриншот".
Поджог суверенитета
18 человек погибли, 243 пострадали, более 500 задержаны. Узбекистан стал очередной жертвой гибридной атаки. Протесты охватили Каракалпакстан. Совершена попытка захвата международного аэропорта в городе Нукус. Нападениям подвергаются органы местной власти.
В Каракалпакстане введено чрезвычайное положение и установлен комендантский час. Что характерно, примерно полгода назад Александр Лукашенко недвусмысленно предупреждал своих коллег о наличии подобной угрозы.
Уроки из произошедших событий должен извлечь и Узбекистан. Если не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены на Узбекистан.
Западные ястребы геополитики не намерены уступать свое влияние
Противостояние крупнейших геополитических игроков набирает обороты. Однополярный мир рушится, но западные ястребы геополитики не намерены уступать свое влияние на международной арене и готовы на все для сохранения своего статуса. Я Андрей Сыч -это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.
Чтобы понять, что произошло в Узбекистане, стоит обратить внимание на турне американских дипломатов по Средней Азии, которое они устроили в конце мая. Чуть больше месяца назад за 5 дней правительственная делегация США посетила Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно же, Узбекистан. В состав делегации входили представители Пентагона, Совета национальной безопасности, Корпорации по финансированию международного развития и всем хорошо известный экспортер цветных революций USAID.
Страны Запада через различные неправительственные организации и спецслужбы собственных стран пытаются дестабилизировать ситуацию в этих странах, взорвать мир и посеять хаос. В хаосе легче управлять геополитическими процессами, легче добиваться своих целей. По сути, мы сталкиваемся с ситуацией, когда мир будет наполняться большим числом локальных конфликтов.
Цветные инструменты
Турне столь представительной американской делегации по Средней Азии в нынешней ситуации могло быть направлено только на принуждение руководителей государств региона к антироссийским и антикитайским действиям. На примере Узбекистана демонстрируют участь тех, кто вздумает проводить независимую политику. В качестве инфоповода использовали инициативу провести референдум по поправкам в Конституцию. Эмоциональным триггером, спусковым крючком для протестов выбрали общественное обсуждение по фактическому объединению Узбекистана с Республикой Каракалпакстан. Причем, что интересно, используют одну и ту же методичку. Через мессенджеры распространяют фейки и эмоционально психологически накручивают население для участия в протестах и жесткого противостояния с правоохранителями.
В некоторых социальных сетях провокаторы распространяют различные изображения беспорядков, которые имели место раньше в других странах, а также старые фотографии и видео.
Одна методичка на всех
Аналогичная ситуация складывается и с формированием пресловутого правительства в изгнании. Одним из желающих оседлать протестную волну, а точнее - грантовое финансирование, стал представитель движения "Свободный Узбекистан" Хасанбой Бурханов.
Опыт Беларуси играет решающую роль
В этом плане опыт Беларуси по противодействию цветным революциям сегодня играет решающую роль на постсоветском пространстве. Наша страна продемонстрировала, что с этой чумой можно бороться. Решительные действия Президента и сплоченность населения вокруг лидера исключают возможность государственного переворота и фактического уничтожения суверенитета. Белорусский кейс стал полным противопоставлением украинскому и взят на вооружение. Во многом благодаря этому выстоял Казахстан. Никто не церемонится и в Узбекистане.
К тем, кто пытается подорвать мир, спокойствие и общественную безопасность, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.
Цветные революции перестали быть эффективным инструментом
Глобальное переустройство мира будет неизбежно сопровождаться локальными войнами и попытками цветных революций. Важно, что мы научились с этим работать и, в том числе, испробовали инструментарий ОДКБ. Выстоять смогут только сплоченные общества с решительным национальным лидером. Об очередной попытке государственного переворота ястребов геополитики Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
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