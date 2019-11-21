ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кто и как создает программу "Добрай ранiцы, Беларусь!"?

Сегодня Всемирный день телевидения. Этот праздник известен с конца 90-х, когда Генеральная ассамблея ООН официально провозгласила 21 ноября днем телевидения. "Утренний дозор на 360" отправился в Белтелерадиокомпанию и разузнал, что происходит за кулисами прямого эфира "Добрай ранiцы, Беларусь!".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все