Кто и зачем делает из преступников героев и как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, расскажем в проекте "Площадка"

Кто и зачем делает из преступников героев, как некоторые медиа обеляют лиц с криминальным прошлым, на рецидивистов надевают шкуру "узников совести"? Кто открывает для нас "Окно Овертона", раздвигая рамки допустимого обществом и моралью? И как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, переходящей в реальную? В авторском проекте "Площадка" рассуждает Людмила Гладкая.



Вот мы с вами ужасаемся тому, что анархисты навязывают свои порядки на украинских улицах. Негодуем, видя, как в других странах сносят памятники героям Великой Отечественной войны и возводят монументы предателям и палачам. Но ведь то же самое сейчас пытаются сделать и в Беларуси, из откровенных изуверов лепят жертв и героев. Так пытаются управлять нашим с вами сознанием.



Скажите, не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе с использованием медиа?



Есть блогеры, журналисты, которые в один голос вдруг стали кричать, что преступники, мол, случайно, начитались телеграм-каналов, их спровоцировали. Оказывается, высшая доблесть - это жечь, взрывать, идти на разбой с автоматом и тротилом. А как же сами преступления? Почему их "коллеги" в упор не видят? Потому что так надо?



Не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе с использованием медиа?



Смотрите, как называют бчб-рупоры волковысского рецидивиста Николая Автуховича? Человеком, достойным депутатского мандата, "узником совести". А что же факты? У известного деятеля уже две судимости. Теперь он, по мнению следствия, организатор и исполнитель теракта. Его бандгруппировка причастна к подрыву и поджогу автомобилей на парковке, с одной стороны которой детский сад, с другой - жилой дом. Причастны они и к другим преступлениям. Автухович был готов убивать.



Автухович: "Мирные протесты ничего не решали. Поэтому на этой почве рождаются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает". И если бы не силовики, остановившие группировку…



Еще один активный сторонник "перемен" - Андрей Зуев из Новополоцка. Однажды он избил и ударил ножом собственного отца. Тот умер. Активист Решецкий - изнасилование и жестокое убийство девушки, попытка сжечь ее тело. Это я не говорю о десятках правонарушений уголовника - кражах, хищениях, пьяных драках, скандалах. Что о нем писали независимые СМИ? Что он не убийца, а у него "кепскае мiнулае" ну и прочее в том же духе. Неужели все те, кто выходил на улицы, всерьез готовы возвести таких выродков в герои? А самое дикое – попытаться обелить зверства военного времени, которые творились на белорусской земле под бело-красным-белым флагом, попытаться переписать историю.



Заметьте, ни одно "честное" СМИ не дало моральную оценку именно преступникам, не осудило их зверства.



