3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Кто и зачем делает из преступников героев и как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, расскажем в проекте "Площадка"
Кто и зачем делает из преступников героев, как некоторые медиа обеляют лиц с криминальным прошлым, на рецидивистов надевают шкуру "узников совести"? Кто открывает для нас "Окно Овертона", раздвигая рамки допустимого обществом и моралью? И как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, переходящей в реальную? В авторском проекте "Площадка" рассуждает Людмила Гладкая.
Вот мы с вами ужасаемся тому, что анархисты навязывают свои порядки на украинских улицах. Негодуем, видя, как в других странах сносят памятники героям Великой Отечественной войны и возводят монументы предателям и палачам. Но ведь то же самое сейчас пытаются сделать и в Беларуси, из откровенных изуверов лепят жертв и героев. Так пытаются управлять нашим с вами сознанием.
Скажите, не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе с использованием медиа?
Есть блогеры, журналисты, которые в один голос вдруг стали кричать, что преступники, мол, случайно, начитались телеграм-каналов, их спровоцировали. Оказывается, высшая доблесть - это жечь, взрывать, идти на разбой с автоматом и тротилом. А как же сами преступления? Почему их "коллеги" в упор не видят? Потому что так надо?
Не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе с использованием медиа?
Смотрите, как называют бчб-рупоры волковысского рецидивиста Николая Автуховича? Человеком, достойным депутатского мандата, "узником совести". А что же факты? У известного деятеля уже две судимости. Теперь он, по мнению следствия, организатор и исполнитель теракта. Его бандгруппировка причастна к подрыву и поджогу автомобилей на парковке, с одной стороны которой детский сад, с другой - жилой дом. Причастны они и к другим преступлениям. Автухович был готов убивать.
Автухович: "Мирные протесты ничего не решали. Поэтому на этой почве рождаются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает". И если бы не силовики, остановившие группировку…
Еще один активный сторонник "перемен" - Андрей Зуев из Новополоцка. Однажды он избил и ударил ножом собственного отца. Тот умер. Активист Решецкий - изнасилование и жестокое убийство девушки, попытка сжечь ее тело. Это я не говорю о десятках правонарушений уголовника - кражах, хищениях, пьяных драках, скандалах. Что о нем писали независимые СМИ? Что он не убийца, а у него "кепскае мiнулае" ну и прочее в том же духе. Неужели все те, кто выходил на улицы, всерьез готовы возвести таких выродков в герои? А самое дикое – попытаться обелить зверства военного времени, которые творились на белорусской земле под бело-красным-белым флагом, попытаться переписать историю.
Заметьте, ни одно "честное" СМИ не дало моральную оценку именно преступникам, не осудило их зверства.
Информационный вирус
Такие медиа умышленно не замечают и видеоклипов, напичканных внушающими речевыми конструкциями, грамотно исполненными и усиленными визуально. Наоборот, этот информационный вирус подхватывают нужные блогеры и СМИ, чтобы оправдать в сознании людей радикальные действия. По плану в итоге определенная часть общества должна прийти к тому, что преступность, радикализм не только допустимы, но и весьма желательны и даже необходимы. А личность преступника не пугающе отвратительна, она симпатична.
Вот он, "герой времени". Не надо никого вербовать в преступные группы, уговаривать или платить. Надо просто ждать - медиа, интернет сами позаботятся о том, чтобы информационная "мина" превратилась в тысячи. Кстати, недавно немецкая медиакорпорация DW запустила youtube-канал специально по Беларуси. Совпадение? Не думаю.
Вопрос в том, как мы на все это ответим? Это ли не важная тема, на которую тоже нужно обратить внимание на всебелорусском форуме?
К слову, за границей особо не церемонятся. В Латвии запретили трансляцию телеканала Россия-РТР. В Украине закрыли три телеканала. В США… впрочем, можно не продолжать. Так ведь у нас есть куда более достойные кандидаты на вылет. И то, что они делают, я считаю, следует расценивать как преступление против Беларуси либо соучастие в нем.