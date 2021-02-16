Кто и зачем делает из преступников героев? Рубрика "Площадка" сегодня в "Панораме"

Кто и зачем делает из преступников героев, как некоторые медиа обеляют лиц с криминальным прошлым, на рецидивистов надевают шкуру узников совести? Кто открывает для нас "Окно Овертона", раздвигая рамки допустимого обществом и моралью. И как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, переходящей в реальную. Авторское мнение Людмилы Гладкой - в нашем проекте "Площадка" сегодня в "Панораме".