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Кто и зачем создает искусственный разум

Кто и зачем создает искусственный разум

Смогут ли роботы заменить человека? Может ли машина мыслить и чувствовать? Какие профессии не смогут заменить умные системы? Кто распространяет слухи о восстаниях машин? Действительно ли искусственный интеллект - фундаментальная угроза для всего человечества?Может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь?

Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр в "Понятной политике".


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