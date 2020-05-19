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Кто и зачем создает искусственный разум
Смогут ли роботы заменить человека? Может ли машина мыслить и чувствовать? Какие профессии не смогут заменить умные системы? Кто распространяет слухи о восстаниях машин? Действительно ли искусственный интеллект - фундаментальная угроза для всего человечества?Может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь?
Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр в "Понятной политике".
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