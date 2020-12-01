Кто имеет право на путевку для реабилитации после вируса COVID

Да, порой путь к выздоровлению пациентов долгий и непростой. Ведь известно, что коронавирусная инфекция не щадит организм. И зачастую предстоит еще длительная реабилитация. Создать все условия для особенно уязвимых категорий граждан - пенсионеров и инвалидов - после COVID - такое поручение еще в первую волну дал президент.

Как проходит курс реабилитации в санаториях страны и кто имеет право на путевку - расскажет Анастасия Бенедисюк.

Полвека Мария Никитична и Владимир Иванович шагают вместе. И в радости, и в горе. И даже болезнь одна на двоих. Коронавирус у супругов обнаружили в апреле. Протекал тяжело. Более 20 дней они провели в разных больницах Минска. Оклемавшись, решили уехать подальше от городской суеты и большого скопления людей.



Истощенный после инфекции организм просто необходимо постоянно поддерживать и насыщать. И желательно тоже под присмотром специалистов. Полгода на даче оказалось мало. Так, чета Асаенок взяла путевку в санаторий.





Сейчас на реабилитации в санатории "Березина" находятся 12 человек. Всего же отдыхающих - 170. И это особенность. В первую волну санаторий был полностью закрыт. Принимали только переболевших коронавирусом. С июля потоки разделены, постояльцы не пересекаются. Инвалиды реабилитацию проходят бесплатно, с пенсионеров - 15-20 % от пенсии. И те, и другие путевку в здравницу получают вне очереди.

Только по линии Минтруда и соцзащиты реабилитацией переболевших занимаются 4 санатория. "Белая вежа" и "Ясельда" – в Брестской области, "Вяжути" и "Березина"- в Минской. С 1 июля внеочередное оздоровление там прошли 282 человека.







Специально для переболевших в санатории разработана программа. В день не менее трех процедур. Упор на реабилитацию сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Это комната спелеолечения. Стены, пол - каждая деталь сюда привезена из солигорских шахт. В среднем процедура длиться порядка получаса. Говорят, 10 сеансов приравниваются к поездке на море.



Эта обязательная процедура, как и лечебная дыхательная гимнастика, и лечебная физкультура, скандинавская ходьба. Отработав навыки в санатории, дело советуют не забрасывать и дома. Вообще курс реабилитации в санатории около 18 дней.