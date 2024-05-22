3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кто из ИП сможет не переходить в юридические лица - общественное обсуждение новых правил для бизнеса проходит в Беларуси
В Беларуси проходит большое общественное обсуждение новых правил для бизнеса.
Изменения касаются ИП, которым предложено масштабировать свой бизнес, а именно - переходить в юридические лица. Кто же сможет остаться в разряде индивидуальных предпринимателей - перечень ровно неделю назад опубликовало правительство.
На сегодня поступило уже около 300 отзывов. Также часть обращений поступила непосредственно в Министерство экономики. Высказаться может каждый, все конструктивные предложения будут услышаны и обработаны.
"Большая часть предложений действительно нашла отражение в перечнях разрешенных видов деятельности для различных субъектов хозяйствования. Это говорит о том, что предложения бизнеса и органов-регуляторов в части формирования перечней и видов экономической деятельности, на которых и базируется основной перечень разрешенных видов деятельности, совпадают", - отметил заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович.
"Та часть вопросов, коротая не нашла отражение в перечне, будет отработана на уровне Министерства экономики, предоставлена органам-регуляторам для формирования аргументированного ответа, и также будет подготовлена через соответствующие ресурсы на правовом портале и сайте Минэкономики", - подчеркнул замминистра.
В Министерстве экономики ждут еще больше откликов от бизнеса. Высказаться можно до субботы, 25 мая.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов