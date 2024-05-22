Кто из ИП сможет не переходить в юридические лица - общественное обсуждение новых правил для бизнеса проходит в Беларуси

В Беларуси проходит большое общественное обсуждение новых правил для бизнеса.

Изменения касаются ИП, которым предложено масштабировать свой бизнес, а именно - переходить в юридические лица. Кто же сможет остаться в разряде индивидуальных предпринимателей - перечень ровно неделю назад опубликовало правительство.

На сегодня поступило уже около 300 отзывов. Также часть обращений поступила непосредственно в Министерство экономики. Высказаться может каждый, все конструктивные предложения будут услышаны и обработаны.

"Большая часть предложений действительно нашла отражение в перечнях разрешенных видов деятельности для различных субъектов хозяйствования. Это говорит о том, что предложения бизнеса и органов-регуляторов в части формирования перечней и видов экономической деятельности, на которых и базируется основной перечень разрешенных видов деятельности, совпадают", - отметил заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович.



"Та часть вопросов, коротая не нашла отражение в перечне, будет отработана на уровне Министерства экономики, предоставлена органам-регуляторам для формирования аргументированного ответа, и также будет подготовлена через соответствующие ресурсы на правовом портале и сайте Минэкономики", - подчеркнул замминистра.

