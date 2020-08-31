Кто, как и зачем давит на Беларусь? Все ответы в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы"

Беларусь продолжает ощущать серьезное давление. Если раньше внешние силы хоть как-то скрывали свое влияние и интерес, то на минувшей неделе, что называется, маски были сброшены. Дипломатическая война, политическая гипертония, вызванная соседними и не только странами. Определения можно подбирать разные, но информационное пространство продолжает бурлить и отдельные поступки и заявления зарубежных чиновников и официальных лиц порой вызывают как минимум недоумение. Кто, как и зачем давит на Беларусь? Все ответы в "Понятной политике" сегодня вечером после "Панорамы".