Кто хотел подставить украинских беженцев в Беларуси?

Я выбрасывала интернет-объявление, у кого есть ненужная мебель, я буду очень рада принять в дар. Понятно, пока я все обустрою, когда это будет. И вот мне мужчина написал, что он журналист где-то, работает на прессе, желтая пресса, я не буду утверждать, потому что не помню, точно откуда он. Он говорит: "Вы уже решили вашу проблему?". Я говорю: "Нет, еще не решила". Он говорит: "Как думаете, я могу напечатать статью о вас?" Я говорю: "Нет, не нужно". "Давайте я вам сброшу ссылку в вайбер-группу для волонтеров, они вам помогут, я уверен". Говорю: "Хорошо, спасибо большое, да, буду очень благодарна". Вот, сбросил он мне эту ссылку, я вступила в эту группу, называется "Помощь беженцам". Я вступила и написала все так же: что мы беженцы из Украины, у кого есть ненужная мебель, буду очень рада принять в дар, чтобы обустроить свой быт". И все, мне написала женщина, откликнулась. Она попросила, чтобы я сняла видео, чтобы я сбросила свои документы, чтобы она видела, что я действительно беженец из Украины и чтобы видели они, якобы волонтеры, на видео, что нам действительно нужна помощь и что именно. Я им сбросила видео

Алеся, беженка из Украины