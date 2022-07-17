3.69 BYN
Кто хотел подставить украинских беженцев в Беларуси?
Беларусь продолжает принимать беженцев из Украины. Сейчас мы хотим поделиться историей одной семьи из Николаева Одесской области. Мужчина бежал от призыва, потому что не хочет воевать за продажную власть Зеленского, женщина отказалась остаться в Польше и выбрала белорусскую стабильность.
Ту самую, от которой бегут бело-красные "оппозиционеры". Но по прибытии в нашу страну один из таких жуликов решил подставить украинцев. Что из этого вышло - расскажет Ксения Лебедева.
Это сейчас семья из Одесской области обосновалась в Ветковском районе Гомельщины. Еще недавно они бежали от бомбежек и сирен в Николаеве, что под Одессой. Путь был неблизкий и непростой. Андрей бежал в Беларусь через Молдову, проехал пол-Европы, прибыл в Польшу и только после пересек белорусскую границу со стороны Бреста.
Потому что никто не хочет воевать. Там много людей. Потому что не поддерживаем. Так вот на улице там никто не соберется и не будет говорить, что там *** я хочу убежать. Потому что ты можешь это сказать не тому человеку и та же самая судьба. Все, пошел служить. Там же мужчин не выпускают в связи с военным положением в стране, поэтому я выезжал неофициально со страны, лазейками. Через границу с Молдовой. Заплатил денег, нашли людей, выбежал из машины. У меня было 10-15 секунд, чтобы я пробежал украинских пограничников и попал уже на сторону Молдовы. Мне сказали, что я уже третий на это время
Случаи были, что сразу на передовую отправляли. Нет значения, служил, нет. Отправляют на первую линию. И неважно, держал ли ты автомат. Военный, не военный, нет никакой разницы
Собственно, по этим причинам Алеся приехала в Польшу из Украины раньше мужа, но оставаться там не захотела.
Мы не хотели где-то в хостеле жить, в Польше идти на заводы там. Мы хотели на постоянку в Беларусь. И нам здесь все родное, можно так сказать. И язык родной, и люди очень хорошие
Работал в Польше. Такой вопрос был: "Почему ты не сражаешься за свою страну, что ты тут делаешь, почему ты не на родине, зачем ты сюда приехал?".
И поляки отправляют своих военных в Украину. И потом они уже стали говорить, что мы даем вам своих солдат, чтобы они вас защищали, а вы сами не хотите, все сбегаете. Идите, защищайте свою родину
Все бы было хорошо, если бы не одна история, которая приключилась с семьей. Как это бывает, есть категория людей, которые пытаются за счет чужих бед самоутвердиться. Алесе написал так называемый журналист одного из альтернативных медиа Гомельщины.
Я выбрасывала интернет-объявление, у кого есть ненужная мебель, я буду очень рада принять в дар. Понятно, пока я все обустрою, когда это будет. И вот мне мужчина написал, что он журналист где-то, работает на прессе, желтая пресса, я не буду утверждать, потому что не помню, точно откуда он. Он говорит: "Вы уже решили вашу проблему?". Я говорю: "Нет, еще не решила". Он говорит: "Как думаете, я могу напечатать статью о вас?" Я говорю: "Нет, не нужно". "Давайте я вам сброшу ссылку в вайбер-группу для волонтеров, они вам помогут, я уверен". Говорю: "Хорошо, спасибо большое, да, буду очень благодарна". Вот, сбросил он мне эту ссылку, я вступила в эту группу, называется "Помощь беженцам". Я вступила и написала все так же: что мы беженцы из Украины, у кого есть ненужная мебель, буду очень рада принять в дар, чтобы обустроить свой быт". И все, мне написала женщина, откликнулась. Она попросила, чтобы я сняла видео, чтобы я сбросила свои документы, чтобы она видела, что я действительно беженец из Украины и чтобы видели они, якобы волонтеры, на видео, что нам действительно нужна помощь и что именно. Я им сбросила видео
Условий для существования нет - телеграм-канал процитировал сам себя, но не украинку. Видео этих слов нет. Вопрос: "А так можно?". Если создавать негативный эффект от приема Беларуси, то, наверное, да, а если подойти объективно - это другое, и это манипуляция чистой воды.
И все, после этого уже выбросили статью на платформу, на оппозиционную платформу и сделали все, как будто это я вот так все расписала, что Беларусь там плохая, что мне ничего не дали. В общем, вышло неудобно
Безусловно, дом, который выделили беженцам из Украины - это не царские хоромы, это понимают все, однако и в помощи никто не отказывал, местные власти не всегда знают, кому она нужна здесь и сейчас, но за спрос не бьют - всегда можно не просто задать вопрос, но и найти совместное решение. Тем более, к беженцам из Украины у нас в стране самое пристальное внимание.
Трудоустроены в совхоз "Дружба" завскладом, он пока рабочим на том же зерноскладе. Им также выделили жилье
В данной сельскохозяйственной организации не было жилья, которое можно было сразу предложить беспроблемного, в которое заходи и живи. Соответственно, было предложено жилье, которое требовало некоторых доработок, которые, надо сказать, на данный момент устранили. Подключили электричество, решили вопросы с договорами. Надо сказать, что жилье уже выделено Алесе Николаевне с семьей официально, т.е. договор найма тоже заключен
Я когда еду на работу, с утра еду, там на тракторе едут, уже сигналят - я машу. Как будто я здесь жила раньше. Меня здесь очень хорошо приняли. Мы не собираемся ехать назад. Я просто хочу сейчас ложиться спокойно спать и просыпаться, зная, что у меня все хорошо, все стабильно. Знать, что не будет вот такого, как в Украине, беспредела.