3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кто лидирует в конкурсе на самые хлесткие заявления, мастер-класс по санкционной дипломатии от участников саммита ЕС
В последние дни санкционное противостояние идет по нарастающей. Некоторые политики соседних государств соревнуются в негласном конкурсе на самые хлесткие высказывания в адрес Беларуси. Другие же идут неоригинальным путем ограничений. Но на языке санкционной дипломатии, как видим, Минск тоже умеет парировать.
Всю палитру дипломатических полутонов уходящей недели представит Мария Петрашко.
Всем привет! Я - Мария Петрашко, Агентство теленовостей. Все эти дни невольно переживала, как бы еврочиновники успели обсудить богатейшую повестку саммита ЕС. Сколько же санкций им еще предстоит придумать. И в адрес Беларуси, и в адрес России… Так увлеклись, что даже против едва отвалившейся части Евросоюза - Великобритании - начали штрафную процедуру. Это же куда проще, чем решать проблемы. В ход пошел даже дипломатический шантаж. Несговорчивому Кипру обещали антитурецкие санкции в обмен на согласие по ограничениям для Беларуси. А вот Вашингтон санкции в адрес Беларуси за компанию не принял. И кандидата, набравшего 10 с чем-то процентов голосов, лидером не признаёт…
Всем желающим разговаривать на языке санкций - пожалуйста
О том, как терять заработок, наслышана и соседняя Украина, после майданов, кажется, запутавшаяся в значениях слов "тяжелая промышленность". Для киевского зрителя напомню: это не когда продавать технику некуда, потому что ЕС не велит, и людям на заводах становится тяжело. Тяжелая промышленность - это когда легко сами делаете БелАЗы, автобусы и тракторы. Но в Киеве заняты поиском формулировок. Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская начала формировать теневое правительство. И главное - как с названием-то угадали СМИ. Настолько теневое, что его даже не видно. Или теневое потому, что формирует его тень польского проекта "национальный лидер"?
Кризис в какой конкретно стране наблюдает Тихановская с польских берегов?
Может, это о второй волне COVID-19, которая захлестнула мир. Вон даже Дональд Трамп заразился. Поговаривают, от своей помощницы Хоуп Хикс. Может, красота действительно спасет мир? А в Беларуси не ждут, а действуют, и уже начали вакцинацию первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Именно такой Спутником нужен нам. Еще больше позитивных новостей на нашем телеграм-канале ATN_NEWS.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов