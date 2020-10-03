Кто лидирует в конкурсе на самые хлесткие заявления, мастер-класс по санкционной дипломатии от участников саммита ЕС

В последние дни санкционное противостояние идет по нарастающей. Некоторые политики соседних государств соревнуются в негласном конкурсе на самые хлесткие высказывания в адрес Беларуси. Другие же идут неоригинальным путем ограничений. Но на языке санкционной дипломатии, как видим, Минск тоже умеет парировать.

Всю палитру дипломатических полутонов уходящей недели представит Мария Петрашко.









Всем привет! Я - Мария Петрашко, Агентство теленовостей. Все эти дни невольно переживала, как бы еврочиновники успели обсудить богатейшую повестку саммита ЕС. Сколько же санкций им еще предстоит придумать. И в адрес Беларуси, и в адрес России… Так увлеклись, что даже против едва отвалившейся части Евросоюза - Великобритании - начали штрафную процедуру. Это же куда проще, чем решать проблемы. В ход пошел даже дипломатический шантаж. Несговорчивому Кипру обещали антитурецкие санкции в обмен на согласие по ограничениям для Беларуси. А вот Вашингтон санкции в адрес Беларуси за компанию не принял. И кандидата, набравшего 10 с чем-то процентов голосов, лидером не признаёт…

Всем желающим разговаривать на языке санкций - пожалуйста

О том, как терять заработок, наслышана и соседняя Украина, после майданов, кажется, запутавшаяся в значениях слов "тяжелая промышленность". Для киевского зрителя напомню: это не когда продавать технику некуда, потому что ЕС не велит, и людям на заводах становится тяжело. Тяжелая промышленность - это когда легко сами делаете БелАЗы, автобусы и тракторы. Но в Киеве заняты поиском формулировок. Тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская начала формировать теневое правительство. И главное - как с названием-то угадали СМИ. Настолько теневое, что его даже не видно. Или теневое потому, что формирует его тень польского проекта "национальный лидер"?

Кризис в какой конкретно стране наблюдает Тихановская с польских берегов?