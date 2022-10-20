Кто может не получать лицензию на медицинскую деятельность в Беларуси?

Организации физкультуры и спорта и санатории могут не получать лицензию на медицинскую деятельность. Это предусмотрено законом о лицензировании. На неделе его подписал Президент Беларуси. Часть изменений касается системы здравоохранения. Так, расширен перечень учреждений, которые могут работать без лицензии, но они обязаны соблюдать все требования, установленные законодательством. Для того чтобы получить лицензию, необходимо получить предварительную оценку. Дополнен и список грубых нарушений, при которых лицензирование может быть приостановлено.