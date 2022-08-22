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Кто может претендовать на предоставление первого рабочего места?
О том, какие выпускники могут претендовать на предоставление первого рабочего места, рассказал замминистра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов в эксклюзивном интервью программе "Панорама".
По его словам, на предоставление первого рабочего места могут претендовать прежде всего те выпускники, которые направляются на работу по распределению. "Распределяя на рабочие места, государство гарантирует, что работник будет устроен по его специальности и соответственно его квалификации", - рассказал Игорь Старовойтов.
Гарантия предоставления первого рабочего места предусмотрена Трудовым кодексом Республики Беларусь, это статья 281-я.
Есть категории, которые трудоустраиваются за счет брони. "Это работники с особенностями психофизического развития, которые получают специальное образование. Ну и, конечно же, те, кто уволен с Вооруженных сил, с альтернативной службы, тоже имеют такую гарантию. Но реализуется не путем перераспределения, а за счет установления брони для нанимателей. На свободные вакансии они через службу занятости трудоустраиваются", - объяснил замминистра труда и социальной защиты Беларуси.
Если студента-платника не распределяют, и если он не нашел работу самостоятельно, всегда есть возможность обратиться в службу занятости, сказал Игорь Старовойтов, - там помогут и найти вакансии, и при необходимости связаться с нанимателем, направят его на работу.
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