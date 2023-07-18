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Кто может вступить в народное ополчение и какие задачи оно будет выполнять, рассказали в Минобороны
Отряды народного ополчения будут комплектоваться добровольцами из числа военнообязанных либо граждан, не призванных на военную службу по мобилизации, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Документ создает правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики. Кроме того, создаются дополнительные условия для оказания содействия территориальным ОВД при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств.
Закон является первым правовым актом в сфере деятельности народного ополчения в Беларуси. Отряды народного ополчения будут комплектоваться добровольцами из числа военнообязанных либо граждан, не призванных на военную службу по мобилизации. Добровольцы должны быть способны по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять задачи, которые предусмотрены законом.
Материальное обеспечение народного ополчения осуществляется за счет средств местных бюджетов, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством. Число отрядов народного ополчения будут определять местные исполнительные и распорядительные органы, а также местные советы обороны. При этому будет учитываться наличие добровольцев и решаемые задачи.
С отменой военного положения или на основании указа Президента Беларуси отряды народного ополчения расформировываются. Зачисление гражданина добровольцем в народное ополчение не является основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации и прекращения трудовых отношений. Наниматель обязан освобождать сотрудника от работы для участия в деятельности народного ополчения. При освобождении от работы за сотрудником сохраняется место работы, а также средний заработок по месту.
Отряды народного ополчения дислоцируются в границах административно-территориальной единицы, в которой были сформированы. Размещаться добровольцы будут по месту жительства. Военное ведомство обеспечивает отряды народного ополчения оружием и боеприпасами к нему по номенклатурам Вооруженных Сил, определяет порядок их выдачи и учета.
Вместе с тем, существуют ограничения при зачислении в народное ополчение. Отказ местного исполнительного и распорядительного органа, местного совета обороны в зачислении гражданина в народное ополчение обжалованию не подлежит.
Фото: БЕЛТА
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