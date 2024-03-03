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Кто на самом деле скрывается за аббревиатурой ОБСЕ - в "Понятной политике"

Наблюдатели и шпионы. Кто на самом деле скрывается за аббревиатурой ОБСЕ? Чем занимаются "вестники мира"?

Политический шантаж вместо объективности, работа на иностранную разведку вместо уважения. Провалы миротворческих миссий и деградация принципов. В "Понятной политике" - истинное лицо "агентов влияния". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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