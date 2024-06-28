Кто на самом деле ведет Telegram-канал "Пул Первого" и какие СМИ в первую очередь получают информацию от Натальи Эйсмонт

В разных источниках неоднократно говорилось о том, что телеграм-канал "Пул Первого" ведет пресс-секретарь Президента Беларуси, причем делает это она одна, без чьей либо помощи. На вопрос, правда ли это, в эфире программы "Скажинемолчи" ответила сама Наталья Эйсмонт.

По словам Натальи Николаевны, возникающие вот уже несколько лет вопросы о телеграм-канале ее слегка удивляют.

Я, конечно, понимаю роль и значимость телеграм-канала "Пул Первого". Но давайте расставим точки над "i". К этому телеграм-каналу я имею достаточно косвенное отношение. Естественно, он без меня не может существовать, и некоторые посты там не могут выйти без моего непосредственного участия. Но, если говорить прямо, ни одного поста никогда не было запущено лично мной. Ни один день с момента создания канала я не была его администратором. Наталья Эйсмонт

Никакого специального штата, по словам пресс-секретаря Президента, для работы в этом телеграм-канале не набирали и не набирают. Там работают люди, представляющие разные средства массовой информации.

"Телеграм-канал "Пул Первого" - это, команда единомышленников. И более того, это команда энтузиастов", - заявила Наталья Эйсмонт.

На вопрос о том, кому из СМИ в первую очередь сообщит важную информацию, Наталья Эйсмонт ответила так: "Все абсолютно ситуативно. Когда у меня появляется важная информация, которую нужно максимально оперативно озвучить, первый мой взгляд - это взгляд на часы. Я прекрасно понимаю, что в БЕЛТА или "Пул Первого" мы в любую секунду эту информацию можем забросить. Но у меня в голове абсолютно всегда сетка телевизионного вещания. Просто в секунду понимаю, что на "Беларусь 1", ОНТ, СТВ у нас новости через 10, 15, 20 минут".





По словам Натальи Эйсмонт, в такой ситуации принимать решения нужно оперативно. Так, например, если нужно сообщить о важном телефонном разговоре или решении главы государства, а до эфира остается пять минут, она может позвонить даже не руководителю телеканала, а непосредственно работнику среднего звена или даже выпускающему редактору и продиктовать информацию, чтобы она в скором времени прозвучала с экрана.

"За эти пять минут абсолютно спокойно я успеваю либо набросать костяк текста, либо надиктовать, либо передать тезисы и на БЕЛТА, и ребятам из телеграм-канала "Пул Первого". Все это вот так оперативно происходит. Приоритетов нет и быть не может. Мы должны одновременно работать максимально оперативно", - пояснила пресс-секретарь главы государства.

Telegram-канал "Пул Первого" никогда не конкурировал с белорусскими СМИ, добавила она.

"Задача выдать новость где-то "первее" не стоит и ни в коем случае стоять не может. Более того, объем задач такой, что ты информацию бросаешь и видишь, когда она уже вышла в оформленном виде в том самом телеграм-канале "Пул Первого". Причем сначала ты ее бросаешь журналистам БЕЛТА, потом сразу же мгновенно дублируешь в группу (у нас есть группа с руководителями СМИ), потом редколлегии "Пула Первого". А там уже, извините, кто первый", - констатировала Наталья Эйсмонт.