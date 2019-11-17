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Кто он, наш потенциальный кандидат на место законодателя?
513 кандидатов участвуют в этой гонке. Но только 110 удастся выйти победителем в этом марафоне. На каждый депутатский мандат претендуют примерно 5 человек. Кто он, наш потенциальный кандидат на место законодателя?
Собирательный образ у Светланы Лукьянюк. Только каждая четвертая из нынешних кандидатов в депутаты - представительница прекрасного пола. Большинство тех, кто ныне борются за кресло в Овальном зале, мужчины. Такая тенденция, кстати, сохраняется и с предыдущих парламентских компаний. Если говорить про возраст, есть и те, кому 21 и кому ближе к 80. Каждому десятому, например, до 30 лет. А вот средний возраст - почти 46 лет.
В этой гонке много представителей партий
И это новый тренд, который следует отметить в портрете кандидата. Почти каждый пятый - от Либерально-демократической. Многие кандидаты в депутаты с дипломом о высшем образовании. Здесь традиции сохраняются. А вот профессии в основном со сферы промышленности, транспорта и строительства. Традиционно активны педагоги и медики. Но в этот раз они не в топе списка. Место проживание - в большинстве случаев именно городская прописка.
Палата представителей сохраняет преемственность примерно на треть
Так что многие в Овальный зал придут новичками. Вот такой собирательный образ кандидата получился. А поименно каждого депутата Палаты представителей 7 созыва узнаем уже в понедельник, 18 ноября, когда подведут первые итоги парламентских выборов.
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