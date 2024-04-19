Кто они, делегаты ВНС?

Герой следующего репортажа выдвинута делегатом Всебелорусского народного собрания от "Белой Руси" Воложинского района. В приоритете – забота о людях и помощь тем, кто особенно нуждается во внимании. О милосердии, о важной миссии участия в ВНС и сохранении нашего курса развития государства - репортаж Светланы Черновой.

"Основная задача мастерской - обучить ребят навыкам по самообслуживанию, ведению домашнего хозяйства", - Татьяна Окушко третий год работает заведующей отделением социальной реабилитации инвалидов Воложинского центра соцобслуживания населения. Для 50 посетителей дома она вторая мама. Знает об увлечениях каждого, талантах и особенностях со здоровьем.

Вы знаете, я нашла себя в данной работе. Мне очень нравится доставлять удовольствие людям с инвалидностью, помогать им, развивать их способности, делать их жизни краше, ярче, более доступной, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами нашей родной и любимой республики. Наше отделение предназначено для людей с инвалидностью первой, второй группы, также детей-инвалидов, которые завершили обучение в ЦИКРОиР и посещают данное учреждение, чтобы получить социальные услуги в рамках социальной реабилитации, абилитации. Татьяна Окушко, завотделением Воложинского территориального центра соцобслуживания населения

В центре для этого созданы комфортные условия. Здесь 10 кружков по интересам, 5 трудовых мастерских, 5 клубов. Занимаются посетители декоративно-прикладным искусством, осваивают актерское ремесло, танцы и даже фотодело. Есть своя полиграфическая мастерская и живой уголок.

Центром организован подвоз людей с инвалидностью. Утром ребят привозят на специальном транспорте. Транспорт оборудован подъемником, а вечером в конце дня ребят отвозят по домам. Данной услугой пользуются у нас 30 людей с инвалидностью. Татьяна Окушко, завотделением Воложинского территориального центра соцобслуживания населения

Татьяна Окушко сама многодетная мама - воспитывает троих детей, поэтому, что такое милосердие и принятие, знает по собственному опыту. А еще исполнительность и справедливость. Татьяна выдвинута делегатом Всебелорусского народного собрания от "Белой Руси" Воложинского района. Делится - быть в составе высшего органа народовластия - миссия ответственная.

Беларусь реализует принцип социальной справедливости, и радует тот факт, что делегатами ВНС стали люди из разных регионов, люди разных профессий с разным социальным статусом. Хочу сказать, что наша основная цель - это сохранить Беларусь, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наше государство и в дальнейшем, в мире, в спокойствии продолжало гармонично развиваться во всех направлениях. Татьяна Окушко, завотделением Воложинского территориального центра соцобслуживания населения

И сохранить тот курс, которому следует Беларусь, делая акцент на социально-ориентированной политике, где чувствуют себя нужными, в том числе и люди с ограниченными возможностями.