Кто они - финалисты республиканского военно-патриотического турнира "Вызов"

"Вызов" пройден"! Год назад молодое общественное объединение "Патриоты Беларуси" совместно с Военной академией организовали проверку на прочность и выносливость школьников из разных уголков нашей страны. Юные "новобранцы" отрабатывали навыки владения оружием, проходили обкатку танками и учились управлять беспилотниками.

Репортеры Агентства теленовостей продолжают знакомство с финалистами турнира "Вызов". Катерина Стреха побывала в Речице.

Съемочная группа приехала в Речицу Гомельской области - в один из старейших городов Синеокой, который раскинулся на берегу величественной реки Днепр. Еще его называют столицей белорусских нефтяников, а теперь он известен еще и тем, что здесь живут и учатся призеры республиканского военно-патриотического турнира "Вызов". На протяжении года ребята принимали участие в непростых состязаниях на силу, смелость, ловкость и выносливость. И теперь в родном городе и школе они настоящие герои.

На своей малой родине ученики Речицкой 7-й школы уже победители. Юных героев здесь знает каждый, ведь из 140 белорусских школьников они оказались одними из самых сильных и выносливых - взяли бронзу на республиканском турнире "Вызов".

Чего в их жизни только не было: полоса препятствий и обкатка танками, управляли дронами, участвовали в военизированных эстафетах и спортивных состязаниях. Юные патриоты к сюрпризам готовы всегда. Вместе со съемочной группой в Речицу приехал друг и соратник школьников Андрей Ярмолич. Уроженец Логойского района, он проходил службу в учебном центре Военной академии Беларуси и курировал ребят на полигоне.

Боевую экипировку пришлось сменить… на форму сотрудника МЧС.

А навыки и знания "вызовцы" приобретают под чутким руководством педагога с 40-летним стажем Татьяны Каленистовой.

Татьяна Владимировна заместителем директора Речицкой 7-й школы и руководителем клуба юных спасателей-пожарных "Багор" стала не сразу. По профессии она учитель музыки. Потому "вызовцам", как в известном кинофильме, "песня строить и жить помогала".

С вызовами современности ребята справляются на ура, потому что физические и психологические навыки прокачивают в клубе юных спасателей-пожарных "Багор".