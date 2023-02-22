Кто они, настоящие защитники своего Отечества и народа, - проект телекомпании "ВоенТВ"

Вне стихий. Вне времени. Вне преград. И это про белорусскую армию. 23 февраля Вооруженным Силам Республики Беларусь - 105 лет.

Кто они, настоящие защитники своего Отечества и народа, расскажут в имиджевом проекте наши коллеги из телекомпании "ВоенТВ".