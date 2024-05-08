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Кто они - палачи белорусского народа?

Кто они - палачи белорусского народа?

Белорусы привычно считают нацистами немцев, упуская порой из виду особую роль в геноциде белорусского народа остальных участников похода на восток. К сожалению, огромное количество военных преступлений на нашей земле - дело рук ближайших соседей. Продолжительное время мы старались не педалировать эти темы во имя нашей дружбы и добрососедских отношений. Сегодня, когда существует абсолютно ощутимая перспектива повторения истории, об этом нужно и важно говорить.

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