Кто они, пособники телефонных мошенников

Волна задержаний пособников телефонных мошенников. Последние несколько лет белорусы регулярно получают звонки от неизвестных. Родственник попал в аварию, не может говорить по телефону. Ради его спасения срочно нужны деньги. Чаще всего на эту уловку ведутся пенсионеры. Желая помочь, они готовы отдать все свои сбережения, на это и рассчитан телефонный спектакль, который приносят миллионы рублей. Истории схожи, причем многие задержанные курьеры, чья задача и стоит забрать деньги у потерпевших, до последнего не знают, что совершают преступление, полагая, что честно работают курьерами по перевозке денег. О преступлении и наказании Владимир Королев.

Заработок в интернете нашел в ТГ, там мне сказали, что нужно забрать деньги в установленном месте и положить на российскую карту. С этих денег взять часть в размере 300 рублей.

Этот 18-летний парень из Гомеля лишь после задержания осознал, почему неизвестные в интернете за час работы предложили ему 300 рублей. За эти деньги нужно было забрать сверток с деньгами. Бабушка, отдавшая деньги, думала, что так она сможет помочь дочери.

Игорь Кирилович, замначальника УВД Бобруйского горисполкома:

И такие истории случаются еженедельно. В Минске своевременный звонок в милицию помог задержать пособников телефонных мошенников.

Чаще всего в таких аферах страдают доверчивые пенсионеры. А чтобы жертва не смогла перезвонить, мошенник до приезда курьера остается на телефоне.

Виталий Сорока, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

Чаще всего задерживают именно курьеров, ведь организаторы подобных схем находятся за рубежом. А курьеры нужны для передачи денег, их вслепую набирают через интернет.

21-летняя учительница снимала видеоотчет о своей работе, теперь эти кадры приобщены к уголовному делу.

Виталий Сорока, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

После того как курьеры забирали свертки с деньгами, они отвозили другому посреднику, оставив себе небольшой процент в качестве оплаты за работу. Пособника также задержали. 21-летнего сверщика задержали прямо на рабочем месте.

Чаще всего возмещение ущерба ложится на плечи тех, кого задержали. А это, как правило, курьеры - самое низшее звено в этом криминальном бизнесе. Вот и получается, что пытаясь заработать быстрые деньги, фигуранты сами оказываются должны баснословные деньги. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.