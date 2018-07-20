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Кто ответит за водный ущерб в кафе и магазинах? Ответы в "Главном эфире" на "Беларусь 1"

Кто ответит за водный ущерб в кафе и магазинах? Почему с дождем не справляются обновленные Революционная и Комсомольская? Просчет архитекторов, неудачное расположение ливнестоков или погодная аномалия?

Корреспонденты Агентства теленовостей провели собственное расследование и собрали заключения экспертов и мнения горожан. Все ответы прозвучат в это воскресенье в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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