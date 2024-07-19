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Кто ответит за жестокость на границе - подробности 23 июля в фильме АТН "Нелюди"
Кто ответит за жестокость на границе? Десятки историй. Люди избитые, искалеченные и убитые...
Покажем истинное лицо цивилизованного мира! Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на нелюдей. Фильм, основанный на реальных событиях, во вторник, в вечернем эфире "Беларусь 1".
Речь о настоящем фашизме и жестокости, которую не оправдать.
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