Кто ответит за жестокость на границе - подробности 23 июля в фильме АТН "Нелюди"

Кто ответит за жестокость на границе? Десятки историй. Люди избитые, искалеченные и убитые...

Покажем истинное лицо цивилизованного мира! Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на нелюдей. Фильм, основанный на реальных событиях, во вторник, в вечернем эфире "Беларусь 1".