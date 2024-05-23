Кто из белорусов с 1 июля по-прежнему может получать пенсию и пособия на почте, рассказали в Минтруда

Кто с 1 июля после вступления в силу части изменений законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат сможет продолжить получать на почте пенсию, детские пособия и пособия по уходу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства труда и социальной защиты Беларуси.



С 1 июля изменяется порядок выплаты пенсий, пособий семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, для проживающих в Минске, городах областного подчинения и районных центрах. Теперь в основном эти выплаты будут осуществляться через банки.



В Минтруда отметили, что изменения не затронут получателей пенсий в возрасте старше 70 лет и инвалидов I и II группы. Среди получателей детских пособий изменения не коснутся инвалидов I и II группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также получателей пенсий, детских пособий, пособия по уходу, проживающих в сельской местности. "Данным категориям по-прежнему предоставлено право выбора получения соцвыплат через почту (в кассе почты или с доставкой на дом) или банк (в кассе банка или на банковскую карточку)", - сказали в ведомстве.



Выплату пенсий и пособий через почту (в кассе почты или с доставкой на дом) по всей стране будет осуществлять национальный оператор почтовой связи - РУП "Белпочта".



В министерстве добавили, что для получения пенсий и пособий через банк необходимо до 10 июня 2024 года открыть базовый счет в банке (для получения соцвыплат в кассе банка или с использованием банковской карточки), а также заполнить по образцу заявление о перечислении соцвыплат в банк. "Заявление будет направлено банком в орган по труду, занятости и социальной защите", - сообщили в Минтруда. Банк из определенного списка выбирает сам получатель.

