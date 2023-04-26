Кто получит выплаты ко Дню Победы, как совершенствуется система социального обслуживания в Беларуси и на сколько вырастут пенсии с 1 мая?

Забота и социальная защита пожилых - один из основных приоритетов государственной политики Беларуси. С благодарностью чтим подвиги и наших ветеранов. Сколько белорусов получат выплаты ко Дню Победы, как совершенствуется система социального обслуживания и на сколько вырастут пенсии с 1 мая? На эти вопросы в интервью дала ответ замминистра труда и соцзащиты Марина Артеменко.

Ежегодно по решению Президента Беларуси Александра Лукашенко к 9 Мая ветеранам и лицам, пострадавшим от последствий войны, выплачивается материальная помощь. В 2023 году ее получат около 10 тыс. человек. Из государственного бюджета на эти выплаты предусмотрено Br10 млн. "Минимальный размер помощи составит 850 рублей, максимальный размер - для инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 2 тыс. рублей. Выплаты будут произведены с 26 апреля по 4 мая", - рассказала Марина Артеменко. Порядок выплаты такой, как и при получении пенсии: на банковскую карточку, через почту или доставкой на дом в некоторых случаях.

Потребности у пожилых людей разные, поэтому кроме материальной помощи есть, например, уход на дому, который организуется социальными работниками или сиделками. По словам замминистра труда и соцзащиты, в стране таких работников насчитывается около 14 тыс., а пользователей такими услугами - 100 тыс. "Есть прослойка так называемых молодых пенсионеров, которые хотят свою вторую жизнь посвятить полезным формам занятости: обучение молодежи, волонтерство, участие в различных социальных проектах", - говорит Марина Артеменко. И им тоже предлагают соответствующие занятия.





У нас сегодня 146 центров социального обслуживания населения. Они действуют в каждом административном районе. 17 тыс. пожилых сегодня занимаются в кружках наших центров. Программы абсолютно разные: от "Равный обучает равного" до образовательных навыков по компьютерной, финансовой грамотности. Предусмотрено и открытие университетов третьего возраста или золотого возраста, которые открываются как у нас, так и в системе дополнительного образования взрослых. Марина Артеменко, замминистра труда и соцзащиты

Марина Артеменко также рассказала о дальнейшем совершенствовании системы социального обслуживания населения. Будет введена система долговременного ухода (комплексный подход в организации социально-медицинских услуг). "Тут очень важно наше взаимодействие с системой здравоохранения, - считает замминистра труда и соцзащиты. - Мы планируем ввести оценку потребностей, поскольку сегодня при оценке того пакета социальных услуг, которые оказываются гражданину, в принципе ориентируемся в основном на медицинский диагноз, а важно также оценивать и социальные показания". В систему социального обслуживания будут вводиться и новые формы обслуживания, например, дистанционная.