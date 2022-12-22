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Кто помогает белорусским компаниям пробиваться на мировом рынке
Выставочная деятельность сегодня на особом счету. Ведь это очень важно - заявить о себе и умело продать. Причем всегда учитывается и регион, будь то Африка, Ближний Восток или Евразийский рынок. Но экспозиция - это только часть большой маркетинговой стратегии.
Факт
За 20 лет это более 300 мероприятий в 78 странах.
В системе БелТПП мы максимально стараемся участвовать в выставках и представлять на достойном уровне лучшие белорусские продукты. Не только пищевые продукты. Это машиностроение, легкая промышленность, деревообработка.
По ее словам, когда иностранные участники видят бренд Maid in Belarus, они подходят к стендам предприятий. "Плюс нам всегда дается приоритетное место, мы всегда стараемся выбрать лучшее место для прохождения посетителей", делится тонкостями работы директор.
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В планах не менее 40 выставочных мероприятий уже и на следующий год. Да, пандемия немного замедлила активности экспозиций. Многие деловые контакты ушли в онлайн. Но точно это было временно. Эффективность от того, когда есть возможность увидеть, спросить, потрогать и попробовать, а дегустация всегда идет на ура, а также изучить все технические тонкости, конечно, выше в разы.
Только в этом году мы провели порядка 30 бизнес-миссий. Это форум, это контактно-кооперационная биржа, поиск партнера, презентации. И приняли 51 миссию. Если говорить вообще о мероприятиях этого года, включая областные палаты, мы провели порядка 600 мероприятий, 50 процентов из которых прошли в онлайн-режиме. Мы научились проводить онлайн-мероприятия, они пользуются и сегодня популярностью, но личного контакта заменить не могут.
Каждый может получить консультацииу Белорусской торгово-промышленной палаты.
У БелТПП в 34 странах есть 43 общественных представителя, говорит Михаил Мятликов. "Это в основном бизнесмены тех стран, в которых они живут и представляют наши интересы. Как правило, это руководители консалтинговых компаний. Они рекомендуемы нашими посольствами, они рекомендуемы нам палатами тех стран, с которыми у нас отношения", - подчеркнул он.
Факт
У БеТПП подписано более 200 документов с палатами 105 стран. И мы сегодня фактически работаем со всем земным шаром.
Так что, приехав на деловой форум или выставку за рубежом, белорусская компания точно не останется незамеченной.
Белорусская торгово-промышленная палата - крупнейший бизнес-союз в стране, который объединяет более 2 с половиной тысяч предприятий. Для производителей - свыше сотни направлений бизнеспомощи в продвижение белорусского экспорта на всех континентах: выставки, презентации, сертификаты, патенты и оценка имущества, деловое образование, а также разрешение юридических споров и отстаивание правоты в арбитражном суде. 70 лет эта миссия в руках Белорусской торгово-промышленной палаты.
О большой бизнес-семье смотрите в фильме Агентства теленовостей "70 лет БелТПП. Вместе к успеху".
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