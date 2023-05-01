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Кто призван ответить на новые вызовы - в проекте "Диспозиция"

Страны НАТО при солировании США начинают масштабные учения "Защитник Европы - 2023". Маневры развернутся в том числе и у границ Беларуси. Эксперты говорят о синхронизации угроз для нашей страны в связи с этими учениями, а также возросшей активностью боевых действий в Украине. Кто призван ответить на новые вызовы? Проект "Диспозиция".

Такое впечатление, что если Киев не ринется в контрнаступление, в политической среде Запада разольется разочарование. Ведь что надо? Оружие - весенним бурным потоком идет, деньги - в любой валюте, атака на Украинскую православную церковь развернута, поддержка любых антироссийских инициатив обеспечена. Знай себе танки пускай! И так оно, видимо, и будет. Потери нынче не считают. Причем есть еще один момент поддержки Незалежной, который касается непосредственно Беларуси. Учения НАТО "Защитник Европы - 2023" разворачиваются в том числе у наших рубежей. Ожидается, что маневры вновь побьют количественные рекорды. По сообщениям из Пентагона, задействованы порядка 25 тысяч военнослужащих из 27 стран, тогда как в прошлом году в таких учениях приняли участие менее 9 тысяч человек всего из 11 государств. Но конечно, фокус европейских и американских СМИ смещен на нашу проверку боевой готовности механизированного соединения. Мы же 6 тысяч народу собрали! Как можно?! А 25 тысяч НАТО - это просто демонстрация единства демократических ценностей. Кстати, параллельно альянс проведет еще несколько учений, а пик активности планируется на конец мая. И как бы вся планета не запомнила нынешний конец мая.


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А в Беларуси для многих солдат вторая половина месяца в любом случае запомнится надолго. 20 числа пройдет принятие Военной присяги новым пополнением. На новобранцах 2023 года колоссальная ответственность - за то, чтобы не дать слабину и не пустить в дом войну. Понимают это и сами парни, и их родители. А мамы еще и о пирожках успевают подумать. Может, в этом и есть наша сила?

Когда дети всегда рядом, то немножко тяжеловато их отпускать, но нужно. Родине нужно долг отдать. И приезжать, и пирожки печь, конечно. Это в первую очередь. Потому что мать есть мать. Она всегда переживает и всегда рядом.
Елена и Никита Картополовы

Призывники идут на замену тем, кто служил не в абсолютно, как говорится, мирных условиях. Многие из нынешних "дембелей" в составе батальонных тактических групп усиливали границы Отечества. И справились безупречно! Никакие провокации, беспилотники, ракеты, внесение в какие-то списки не заставили наших срочников дрогнуть. А ведь близким солдат писали всякую гадость, запугивали отправкой сыновей в Украину, опускались до того, что даже сообщали о гибели на войне. И когда эффект от подобных методик получился обратный, наступила вдруг стыдливая тишина. В общем, не подкачали воины. Домой с гордостью идут.

Я ожидал, что будет потяжелее немного. А тут оказался дружный коллектив и все понимающие как вышестоящие начальники, так и сослуживцы. Вот за эти полтора года ты все освоил, поставил точки, чем ты хочешь конкретно заниматься. Ты выходишь отсюда с конкретной целью, и главное - воплотить ее. У тебя есть цель, и ты готов ее добиться. До службы другое было мировоззрение. Ты здесь растешь. Тебя здесь учат многому.
Даниил Симунев, военнослужащий запаса

Есть все основания полагать, что на время службы сегодняшних новобранцев выпадут нелегкие испытания. И есть все основания полагать, что белорусы справятся. Поможет опыт предшественников. А еще мамины пирожки. В них все дело.

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