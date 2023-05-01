Кто призван ответить на новые вызовы - в проекте "Диспозиция"

Страны НАТО при солировании США начинают масштабные учения "Защитник Европы - 2023". Маневры развернутся в том числе и у границ Беларуси. Эксперты говорят о синхронизации угроз для нашей страны в связи с этими учениями, а также возросшей активностью боевых действий в Украине. Кто призван ответить на новые вызовы? Проект "Диспозиция".

Такое впечатление, что если Киев не ринется в контрнаступление, в политической среде Запада разольется разочарование. Ведь что надо? Оружие - весенним бурным потоком идет, деньги - в любой валюте, атака на Украинскую православную церковь развернута, поддержка любых антироссийских инициатив обеспечена. Знай себе танки пускай! И так оно, видимо, и будет. Потери нынче не считают. Причем есть еще один момент поддержки Незалежной, который касается непосредственно Беларуси. Учения НАТО "Защитник Европы - 2023" разворачиваются в том числе у наших рубежей. Ожидается, что маневры вновь побьют количественные рекорды. По сообщениям из Пентагона, задействованы порядка 25 тысяч военнослужащих из 27 стран, тогда как в прошлом году в таких учениях приняли участие менее 9 тысяч человек всего из 11 государств. Но конечно, фокус европейских и американских СМИ смещен на нашу проверку боевой готовности механизированного соединения. Мы же 6 тысяч народу собрали! Как можно?! А 25 тысяч НАТО - это просто демонстрация единства демократических ценностей. Кстати, параллельно альянс проведет еще несколько учений, а пик активности планируется на конец мая. И как бы вся планета не запомнила нынешний конец мая.





А в Беларуси для многих солдат вторая половина месяца в любом случае запомнится надолго. 20 числа пройдет принятие Военной присяги новым пополнением. На новобранцах 2023 года колоссальная ответственность - за то, чтобы не дать слабину и не пустить в дом войну. Понимают это и сами парни, и их родители. А мамы еще и о пирожках успевают подумать. Может, в этом и есть наша сила?

Когда дети всегда рядом, то немножко тяжеловато их отпускать, но нужно. Родине нужно долг отдать. И приезжать, и пирожки печь, конечно. Это в первую очередь. Потому что мать есть мать. Она всегда переживает и всегда рядом. Елена и Никита Картополовы

Призывники идут на замену тем, кто служил не в абсолютно, как говорится, мирных условиях. Многие из нынешних "дембелей" в составе батальонных тактических групп усиливали границы Отечества. И справились безупречно! Никакие провокации, беспилотники, ракеты, внесение в какие-то списки не заставили наших срочников дрогнуть. А ведь близким солдат писали всякую гадость, запугивали отправкой сыновей в Украину, опускались до того, что даже сообщали о гибели на войне. И когда эффект от подобных методик получился обратный, наступила вдруг стыдливая тишина. В общем, не подкачали воины. Домой с гордостью идут.

Я ожидал, что будет потяжелее немного. А тут оказался дружный коллектив и все понимающие как вышестоящие начальники, так и сослуживцы. Вот за эти полтора года ты все освоил, поставил точки, чем ты хочешь конкретно заниматься. Ты выходишь отсюда с конкретной целью, и главное - воплотить ее. У тебя есть цель, и ты готов ее добиться. До службы другое было мировоззрение. Ты здесь растешь. Тебя здесь учат многому. Даниил Симунев, военнослужащий запаса