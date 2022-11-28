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Кто противостоит преступлениям с приставкой кибер-, смотрите фильм АТН "Киберфронт"
Неспокойная ситуация в регионе, мировой кризис - все это импульсы для обострения киберпреступности. И Беларусь сегодня испытывает эту волну на себе.
Преступники, часто находясь не на территории страны, проверяют на прочность не только простых белорусов, но и субъекты экономики. Уже 20 % всех фактов в криминальных сводках - это преступления с приставкой кибер-. Противостоит им оперативное подразделение МВД, которое сегодня отмечает 20-летие. По сути, с его созданием дан старт формированию новой системы противодействия этому виду криминала. Кто они - универсальные оперативники со знанием IT? Что из удачных кейсов сегодня не под грифом "секретно"? И что это за преступления, где фигурируют миллионы долларов? Смотрите сегодня в вечернем эфире фильм Агентства теленовостей "Киберфронт".
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