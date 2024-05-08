Кто сегодня приходит к власти в Европе - подробности 8 мая в проекте АТН "Тренды "

Вы же понимаете, что украинский радикальный национализм взращивался там, на Украине, очень долго, десятилетиями, под это были созданы идеологические концепты. Под это существовали значительные гранты на территории западных государств. Все это пестовалось на Украине очень долго и, соответственно, появились вдруг откуда ни возьмись так называемые бандеровцы Ярослава Стецько, уже тогда начали свергать памятники советским воинам, и все это действительно пестовалось очень активно, в это вбухивались значительные средства. Итог мы видим сейчас.

Владимир Корнилов, политолог, историк, журналист (Россия)