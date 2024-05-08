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Кто сегодня приходит к власти в Европе - подробности 8 мая в проекте АТН "Тренды "
Строительство радикального национализма в Украине началось еще задолго до распада Советского Союза и расцветало постепенно. А Запад, в свою очередь, не просто поддерживает такую идеологию, но и давно является ее спонсором в Незалежной. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский эксперт Владимир Корнилов.
Вы же понимаете, что украинский радикальный национализм взращивался там, на Украине, очень долго, десятилетиями, под это были созданы идеологические концепты. Под это существовали значительные гранты на территории западных государств. Все это пестовалось на Украине очень долго и, соответственно, появились вдруг откуда ни возьмись так называемые бандеровцы Ярослава Стецько, уже тогда начали свергать памятники советским воинам, и все это действительно пестовалось очень активно, в это вбухивались значительные средства. Итог мы видим сейчас.
Кто сегодня приходит к власти в Европе? Как простых граждан Украины убедили, что их герои - сумасшедшие преступники? И кто стоит за военными преступлениями на территории Беларуси? Смотрите проект "Тренды" - сегодня после "Панорамы".
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