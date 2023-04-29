Кто следит за безопасностью в шахте, о газе-убийце и почему спутниками горняков были канарейки

Крупнейший производитель угля в России - Сибирская угольная энергетическая компания - ставку делает исключительно на цифровые шахты. 75 мониторов следят за безопасностью под землей. Где находится горняк, с точностью до 5 метров расскажет специальный чип, вмонтированный в каску.

В цифре есть у нас все 10 шахт. Мы видим забойно-транспортный комплекс, конвейеры, проходку - мы видим все. Это система контроля всего. Владимир Кононов, администратор единого диспетчерского аналитического центра АО "СУЭК-Кузбасс"

И прежде всего система контроля выброса метана. Это газ-убийца. У него нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Опознаваемый только с помощью специальных устройств, этот газ становится причиной взрывов и аварий, уносит тысячи жизней шахтеров. Под землей десятки электронных датчиков внимательно следят за малейшими колебаниями уровня газа. Это сегодня. А как работали раньше?

Спутниками горняков раньше были канарейки. Их брали с собой вместо детекторов газа. Пение птицы - это зеленый сигнал: можно работать. Но вот если она замолчала... Сегодня о канарейках рассказывают разве что в музее. В наши дни в каждой шахте обязательно есть система газового мониторинга.

Специальный репортаж АТН "Кузбасс: угольное сердце России" смотрите здесь