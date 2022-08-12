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Кто следит за безопасностью во время уборочной?
Вопрос номер один - соблюдение техники безопасности в полях. За этим следят специальные мобильные группы. В каждой - представители инспекции по охране труда, местных властей, МЧС и энергонадзора. Сегодня в центре их внимания самое крупное хозяйство Молодечненского района. Площадь пашни агрофирмы "Лебедево" почти 4 тысячи гектаров. Конечно, отдачу от них ждут высокую.
Мобильные группы работают в полях
В поля первым делом и отправляются представители мобильной группы. В первом же комбайне находят нарушения, но незначительные: неточности в путевом листе и недостаточная фиксация одной из деталей. Механизатор признается: недосмотрел. И на месте исправляет неполадки. Других нареканий к персоналу нет. Но не лишним будет еще раз напомнить о правилах безопасности.
Конечно, урожай важно не только собрать, но и сохранить. Поэтому особое внимание состоянию зерносушильного комплекса. В "Лебедево" за этим следят досконально, поэтому результат проверки очевиден - отсутствие крупных нарушений. Но это не повод расслабляться.
В центре внимания безопасность
А это уже Калинковичский район. Сегодня мобильная группа заглянула на сельхозпредприятие "Дружба-Автюки". Мониторят все. Наличие аптечки, документов и, конечно, физическое состояние членов экипажа - каждая деталь под пристальным вниманием. Хозяйство - одно из ведущих в районе, условия труда здесь достойные. Однако даже здесь есть что подправить и улучшить.
Дисциплина - залог успеха
Дисциплина - залог успеха. Урожай в "Дружбе-Автюках" ожидается не меньше прошлогоднего. Убрано около половины площадей, намолочено порядка трех тысяч тонн зерна.
О темпах сейчас думают, пожалуй, все аграрии. И здесь важно соблюсти баланс между скоростью, качеством и, конечно, безопасностью. В хозяйствах, о которых мы рассказали, это получилось. Инспекторы надеются, что и в других тоже все нормально. Ведь работаем на одну общую цель - убрать урожай и быть с хлебом и кормами.
Фото: БелТА
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