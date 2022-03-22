Кто служил в карательных батальонах 19-й латышской дивизии СС - архивы военной контрразведки

Открываем архивы советской военной контрразведки. В карательных батальонах 19-й латышской дивизии СС было немало украинцев. Это их руками уничтожались мирные граждане. Теми же руками - бандеровцев и неонацистов - сегодня Запад устраивает геноцид украинского народа. Страшные уроки истории - в "Площадке" на "Беларусь 1".

Трагедия Хатыни, Тростенца, Озаричей и других погребенных под слоем пепла белорусских деревень - это урок всему миру: именно такой трагедией почти всегда заканчивается заигрывание с нацистами. Уже который год и в наше время происходит трагедия на украинской земле. И там все те же каратели. Понять, откуда они берутся, помогают рассекреченные архивные документы. Рубрика "Площадка" - вашему вниманию.



Говорящие головы в Украине считают, что на Россию нужно сбросить ядерную бомбу. У наших границ - диверсионные группировки. Украинское телевидение призывает убивать русских детей, резать семьи, чтобы истребить нацию. В Латвии проходит марш легионеров СС. Понять, откуда вся эта нечисть, помогают рассекреченные архивные документы.

На командных должностях в карательных батальонах 19-й латышской дивизии СС было немало украинцев

Из обнародованных недавно материалов советской военной контрразведки "Смерш" следует, что на командных должностях в карательных батальонах 19-й латышской дивизии СС было немало украинцев. Это их руками уничтожались мирные граждане. Тот же подход используют и сейчас - на украинской земле западники лишают жизни людей руками бандеровцев и неонацистов. А потом, после завершения "миссии", уже их, бандеровцев, пустили бы в расход.







На допросах военный преступник, украинец Завалейчук, рассказывал, как лично расстреливал людей. Десятками. Как, в том числе в Витебской области только с февраля по апрель 1943 года его фашистским батальоном было сожжено более 200 деревень. Как насильно вывозили население в Латвию, а ценности и личные вещи забирали полицаи. Других сжигали в домах или расстреливали.

Из показаний Завалейчука:

Только в Минске, сказал преступник, тогда расстреляли более 10 000 мирных жителей. Некоторые люди после выстрелов еще были живы, их так и сбрасывали в ямы и засыпали землей.

Каратель рассказал и о том, как в конце июля 1942 года с полицейскими оцеплял гетто в Минске, а другие охотились на евреев. Из протокола допроса: "За три дня нам удалось выловить свыше пяти тысяч человек. Все они были нами доставлены к месту расстрела и уничтожены в том месте, где были расстреляны предыдущие люди".

На смену этим палачам приходили другие, тоже окончившие в Германии курсы СД - службы безопасности рейхсфюрера СС. Бригада же допрашиваемого, пояснил он, выехала машинами спецназначения - душегубками - дальше, в город Барановичи, продолжать истреблять мирное население.

В рассекреченных материалах есть показания латыша Робертса Гульбиса. Он рассказывал, как в конце июня 1942 года примерно в двух километрах от Слонима копал ямы.

В тот день я со своими полицейскими доставил туда для расстрела свыше трех тысяч мирных граждан. Среди них было много женщин с грудными детьми. В большинстве своем женщины расстреливались вместе со своими грудными детьми, после чего зарывались землей. Их тоже нередко хоронили заживо. Дело нацистских преступников живет в Украине и сегодня Из показаний Гульбиса

Прямо в эфире их центрального телевидения призывают резать, убивать русские семьи, детей - истреблять нацию. Призывают даже, казалось бы, на высоком официальном уровне. В нацистском угаре заявляют, что и сами готовы. Убивать. Цитируют фашистского преступника Эйхмана. Того самого, что руководил депортациями евреев, их уничтожением в "лагерях смерти"… К расправам над людьми, используя медиаресурсы, как сейчас в Украине, призывали и террористы. Это их методы.

Казалось бы, после огромного массива обнародованных фактов о военных преступлениях тех лет, у всего мира должно быть четкое понимание: любые попытки фашизма, бандеровщины снова поднять голову должны пресекаться на корню. Здесь нет оттенков, здесь один цвет - крови, боли, геноцида народов. Заигрывание с националистами заканчивается одним- трагедией. Трагедией Хатыни, Тростенца, Озаричей…

Сформирован батальон был в 1942 году в Киеве, в основном из украинских националистов из западных областей. Прошли подготовку в спецшколах Германии, надели нацистскую форму и поклялись в верности Гитлеру. В Киеве батальон с особой жестокостью уничтожал евреев в Бабьем Яру. Эта кровавая работа стала лучшей характеристикой для отправки убийц в Беларусь в декабре 1942-го.







