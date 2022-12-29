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Кто сможет гнать самогон в Беларуси, и как получить разрешение на производство и продажу
На общественное обсуждение вынесен проект изменений правил внесения оригинальных алкогольных напитков в особый список "легального самогоноварения", сообщает Sputnik.
Чтобы получить разрешение на производство и продажу оригинального самогона, компании должны будут сообщать в МАРТ о крепости и составе напитка. Также нужно приложить экономическое обоснование целесообразности производства напитка, указать планируемые объемы производства и даже способы продажи.
Более того, МАРТ будет требовать фото и схемы мест продажи. Есть и техническая поправка. Компания может претендовать на включение в список, если она существует не менее года. На данный момент в списке "легального самогоноварения" 23 компании. Отпускные цены на их алкогольные напитки устанавливает МАРТ.
Фото:cyrillitsa.ru
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