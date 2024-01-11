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Кто в Беларуси сможет рассчитывать на амнистию в 2024 году - глава МВД озвучил предложения
Министр внутренних дел Иван Кубраковна совещанииу главы государства озвучил предложения, которые предлагается внести в законопроект об амнистии. Ее предлагается провести в текущем году и приурочить к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщаетБЕЛТА.
"Предложения, которые были выработаны МВД по объявлению амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Президентом в целом были поддержаны. Однако поставлена задача проработать конкретно по каждому предложению. Особенное внимание было обращено на несовершеннолетних детей, которые были привлечены к уголовной ответственности. Также Президент обратил внимание на женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, многодетных матерей", - рассказал министр по итогам совещания.
Отвечая на вопрос о сроках внесения законопроекта в парламент, Иван Кубраков сказал: "Конкретные сроки пока не оговаривали. С Администрацией Президента мы обсудим, и в парламент будет внесен законопроект об амнистии". Однако министр не исключил, что это может состояться и до предстоящих в феврале выборов в единый день голосования.
Фото: Sputnik Беларусь
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