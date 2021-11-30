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Кто составил компанию скульптуре Дракона в Бресте

Дракон поселился в Бресте. Огромную кованую скульптуру установили в историческом центре города. Арт-объект4 метра в высоту, а весит 700 килограммов. Компанию ему составили рыцарь-великан, лев и другие сказочные герои. Всего 6 фигур. Чтобы их привезти, понадобился спецтранспорт. А собирали скульптуры на месте. К новогодним праздникам коллекция пополнится кованым конем в натуральную величину (его запрягут в сани с подарками). Экспозиция развернулась на аллее фонарей. Это одна из визитных карточек Бреста.

В преддверии новогодних праздников Брестским горисполкомом был сделан такой подарок горожанам. Все эти фигуры будут присутствовать здесь в качестве фотозон с 1 по 31 декабря в период проведения ярмарки.
Наталья Сологуб, директор КУП по оказанию услуг "Торговый сервис и потребительский рынок"

Завтра в Бресте откроется новогодняя ярмарка

Рядом с коваными скульптурами уже началась предпраздничная суета. Завтра на улице Гоголя откроется новогодняя ярмарка. В деревянных домиках будут продавать сувениры и традиционные рождественские угощения.

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