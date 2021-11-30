Кто составил компанию скульптуре Дракона в Бресте

Дракон поселился в Бресте. Огромную кованую скульптуру установили в историческом центре города. Арт-объект4 метра в высоту, а весит 700 килограммов. Компанию ему составили рыцарь-великан, лев и другие сказочные герои. Всего 6 фигур. Чтобы их привезти, понадобился спецтранспорт. А собирали скульптуры на месте. К новогодним праздникам коллекция пополнится кованым конем в натуральную величину (его запрягут в сани с подарками). Экспозиция развернулась на аллее фонарей. Это одна из визитных карточек Бреста.