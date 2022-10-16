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Кто создает провокации на белорусских границах и с какой целью - в рубрике "Катюшин расчет"

Польша вооружается до зубов. Киеву выгодна имитация войны с Минском, чтобы поставить вопрос о значительном расширении поставок вооружений и выделении дополнительных денежных средств. Оттого и на наших границах происходят постоянные провокации.

Вернемся к теме региональной группировки Союзного государства. Давайте конкретно разберемся на примерах, для чего она, чтобы больше вопросов не возникало ни у кого. Все подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.

Развертывание региональной группировки Союзного государства породило немало инсинуаций. Что это за группировка? И чем нам (т.е. им) или кому-то еще это грозит? В Польше инвентаризируют бомбоубежища и ищут оправдания для подвоза американской ядерки. В Украине подсчитывают доходы, которые можно будет получить, если удастся втянуть нашу страну в войну. Оставим эти переживания им. Что до нас, работаем, продолжаем воспитывать детей. А защищать границу и суверенитет страны есть кому.


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Никакой чрезвычайщины нет. Войска, которые здесь сейчас концентрируются, то, что мы делаем по укреплению границы, то, что делают силовые структуры внутри страны, направлено только на одно - как раз предотвратить войну, предотвратить провокации. Все, что мы делаем - это для того, чтобы белорусы продолжили жить в мире и спокойствии на своей земле.
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Приграничные страсти сейчас разгораются по двум направлениям: Запад и Юг.

С украинской стороны на участке границы - силы территориальной обороны и формирования силового блока.

По заявлению Киева, туда стянута огневая компонента. Реактивные системы залпового огня Himars в Черниговской и Ровенской областях. Дальность поражения установки может достигать 300 км.

Сразу говорю, дорогие ребята, официально сообщаю, там все не так, как 24 февраля. Там вас ждут с большим нетерпением Himars, 155 артиллерия, отмобилизованные и очень злые войска.
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Заминированные дороги, взорванные мосты. Огневые точки, окопы, блиндажи и центры управления. Этот, например, в Волынской области, почти полтора метра глубиной - центр управления войсками.

Похожая ситуация и в Черниговской области, и в Ровенской. Вооружение, техника. Правда, как только очередной репортаж с украинской бравадой о захистниках снят, камера выключается.

Фиксируют уже наши камеры - пограничные. Подшофе не слегка и даже очень.

Провокации часто испытывают нервы наших пограничников. И здесь еще раз зафиксируем - выходят к ним не украинские погранцы, а пьяные теробороновцы. Это летние кадры с границы: как символ украинского Армагеддона - пьяный с гранатой исказал: "С гранатой… Чеку выдерну…"

Снизить градус впрочем возможно. Киеву достаточно отвести свои силовые формирования от наших рубежей. Но вот надо ли понижать ставку банков? Украинское телевидение, например, и не отрицает, что Киев может хорошо заработать, если в конфликт будет втянута наша страна.


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Союзники делают соответствующие заявления, что в случае если будут принимать участие еще и белорусы, то и финансирование, и обеспечение техникой и вооружением будет значительно усилено. А для нас вооружение современное и тяжелое в этом противостоянии - это принципиальный вопрос.
Игорь Романенко, военный эксперт (Украина)

Причем выгодно в прямом смысле. Запад дает сигнал, будет больше оружия, а главное больше денег. Что для западного зрителя этой холодной зимой шоу: "Дайте грошей - сможет продолжаться!"

"Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, я бы сказал - ритуал".

А еще дайте контингент. Голубые каски - сюда к нам, на границу. Это очередное "хочу" от Зеленского. Кто будет в составе так называемой миссии миротворцев? Миротворческий контингент в Косово практически состоит из кадровых военнослужащих стран НАТО. Югославия, Сирия - миротворческие функции у миссии были весьма условны.

Западное направление. Не стоит забывать, наша страна граничит с тройкой членов НАТО: Польша, Литва и Латвия. В каждой из этих стран - контингент альянса и отдельно американский.

Конкретно Польша наращивает свой ударный кулак. А спонсирует этот процесс США, как впрочем и Украину.

Конгресс недавно выделил около 300 млн долларов для приобретения 116 танков Abrams для польской армии. Поступят эти танки в 18-ю механизированную дивизию - в ту, что дислоцируется у нашей границы. Ее численность уже доведена до 20 тысяч солдат и офицеров.

На днях Польша начала формирование своей территориальной обороны. 10 батальонов: 6 уже существующих и 4 сформированные.

7.5 тысячи солдат будут отправлены на восточную границу Польши - Подляское, Варминско-Мазурское воеводства и к границе с Украиной.

Кстати, еще в январе до российской спецоперации утекшие в Сеть документы показали, Польшу укомплектовывали заранее, причем от армейских трусов до снарядов. Согласитесь, крайне беспокойный сосед, да еще и с амбициями. Уж недаром самые несдержанные польские языки того и гляди напоминают о границах 1772 года. "Больше не периферия Европы!" - это амбиции панства. Не задворки, а прямой конкурент.

Теперь весь регион в опасности с учетом того, что главный союзник в Восточной Европе Соединенных Штатов - Польша - ведет себя совершенно неадекватно, угрожает всем соседним государствам. Мало того что угрожает России и Беларуси, они даже Германии угрожают. Поэтому адекватность этого государства вызывает серьезные сомнения, поэтому тем более надо быть готовыми к развитию самых различных сценариев.
Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия)

Пока польские амбиции на цепи удерживают американцы. Пока. Хотя в самой Польше полагают, что до поры до времени.

Американцы столько вовлекли политического капитала, чтобы удержать Украину в войне, привлекли вооружение и деньги. И они этого не отпустят. Я думаю, что будет давление, чтобы Войско Польское участвовало в войне по определенным правилам. Это может быть так, мы должны понимать это.

Американский хет-трик на протяжении последнего десятка лет заключался в том, чтобы заложить основы для польского блока (исключением был Трамп, его не удалось ублажить даже именной базой Форт Трамп).

Польша, Прибалтика, Украина и другие восточноевропейские страны (а, кстати, какие другие?) должны были стать силовым кулаком, который вытеснит Россию как одного из главных конкурентов США среди доминирующих держав. Мы уже, кстати, слышали о новом альянсе в Европе - Польша, Трибалтика, Украина. Во время мадридского саммита НАТО Байден заявил, что Америка создаст в Польше постоянную штаб-квартиру для пяти армейских корпусов и увеличит численность американских войск до 10,5 тыс. плюс техники.

Вместе с тем Дуда взял на себя обязательство увеличить численность войск до 300 тысяч. А оборонный бюджет до 3 % ВВП, тогда как многие члены НАТО игнорируют требование Штатов догнать хотя бы до 2.

Польша сегодня для Штатов - центральный узел восточного фланга НАТО (между Балтийским и Черным морями).

Как они уже в открытую заявляют (не хочу называть источники): "Мы пойдем прямо". Американцы заявляют на посиделках в Варшаве. Мы это видим и слышим. Что значит прямо с Варшавы? Это значит через Беларусь, как когда-то некоторые хаживали. Это у них вряд ли получится.- Через Беларусь на Москву?- Ну а куда же больше?!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Через наши земли на Москву шел Наполеон. Сто лет спустя - кайзер, а за ним и Гитлер. С географией ничего не поделаешь - это наши земли, а за нами Москва. Иными словами, региональная группировка сейчас как никогда кстати - зеркальный ответ на агрессивные жесты блока НАТО во главе с США. И, да, белорусский вариант революции гидности тоже не был случайным. Для них мы лишь плацдарм. А ведь Беларуси сегодня могло бы и не быть, и тогда белорусская дорога на Москву была бы открыта.

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