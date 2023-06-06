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Кто стал обладателями Гран-при радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
6 июня в Большой студии Дома радио состоялась церемония награждения победителей XII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". По итогам трех конкурсных туров призов удостоены 165 финалистов.
Лауреатами I, II и III степеней определены 118 солистов и коллективов, а специальных дипломов проекта удостоены 40 участников. Полный список имен победителей конкурса доступен на официальном сайте Первого национального www.radio1.by и в Telegram-канале "Радио_1".
Торжественным вручением статуэток, дипломов и подарков в легендарной студии на Красной, 4 проект не закончился. Призеры получили уникальные возможности: ротацию в эфире главного радиоканала страны и приглашение принять участие в съемках телевизионного гала-концерта "Маладыя таленты Беларусі - 2023", который будет транслироваться на телеканале "Беларусь 3".
Проект "Маладыя таленты Беларусі" проводится с 2009 года. За все время в нем приняли участие более 3,5 тыс. исполнителей и коллективов.
С 2013 года призеры конкурса регулярно становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. По итогам предыдущих конкурсов престижной премии удостоено более 200 лауреатов.
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