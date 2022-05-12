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Кто и как стали первыми узниками Шталага-337

Кто и как стали первыми узниками Шталага-337

Первыми узниками Шталага-337 стали красноармейцы, которые попали в плен на территории Беларуси. Затем привозили солдат, плененных под Ельней, Смоленском, Вязьмой, Ржевом и Москвой. Их везли тысячами. Одновременно в лагере возле станции Лесной могло находиться порядка 55 тысяч человек. Советские военнопленные находились в наспех сколоченных бараках.

Барак представлял собой дощанник. Это даже не те бараки, которые мы сегодня видим в фильмах про Великую Отечественную войну. Это обыкновенные дощанники, в которые зимой надувало сугробы снега. Это отсутствие элементарных нар. Да, потом появились нары в два яруса.
Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

Научный сотрудник Барановичского краеведческого музеяМарина Бородина рассказала, чтоспали люди на четырехъярусных нарах, которые делились на ячейки метр на полтора. В каждую ячейку вмещалось по три человека. Не все вмещались в бараки, многие жили под открытым небом.

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Узники находились на улице под солнцепеком и дождем, а позже на морозе. Зима 1941-1942 годов была суровой. Температура воздуха опускалась ниже 30 градусов, снегопады, метели. Узники в гимнастерках, так как в плен попадали летом.

У этих людей не было даже возможности вырыть себе какую-то нору, чтобы укрыться. Они не могли развести костер на улице, потому что охрана тут же открывала стрельбу, и многие умирали.
Александр Кислицкий, историк спецслужб

Люди умирали тысячами в день. От антисанитарии началось распространение тифа. Никакой медицинской помощи не было. Медикаменты для советских военнопленных немецкое командование не отпускало. Не было даже бинтов, чтобы перевязать раны.

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