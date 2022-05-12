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Кто и как стали первыми узниками Шталага-337
Первыми узниками Шталага-337 стали красноармейцы, которые попали в плен на территории Беларуси. Затем привозили солдат, плененных под Ельней, Смоленском, Вязьмой, Ржевом и Москвой. Их везли тысячами. Одновременно в лагере возле станции Лесной могло находиться порядка 55 тысяч человек. Советские военнопленные находились в наспех сколоченных бараках.
Барак представлял собой дощанник. Это даже не те бараки, которые мы сегодня видим в фильмах про Великую Отечественную войну. Это обыкновенные дощанники, в которые зимой надувало сугробы снега. Это отсутствие элементарных нар. Да, потом появились нары в два яруса.
Научный сотрудник Барановичского краеведческого музеяМарина Бородина рассказала, чтоспали люди на четырехъярусных нарах, которые делились на ячейки метр на полтора. В каждую ячейку вмещалось по три человека. Не все вмещались в бараки, многие жили под открытым небом.
Смотрите фильмАгентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси
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Узники находились на улице под солнцепеком и дождем, а позже на морозе. Зима 1941-1942 годов была суровой. Температура воздуха опускалась ниже 30 градусов, снегопады, метели. Узники в гимнастерках, так как в плен попадали летом.
У этих людей не было даже возможности вырыть себе какую-то нору, чтобы укрыться. Они не могли развести костер на улице, потому что охрана тут же открывала стрельбу, и многие умирали.
Люди умирали тысячами в день. От антисанитарии началось распространение тифа. Никакой медицинской помощи не было. Медикаменты для советских военнопленных немецкое командование не отпускало. Не было даже бинтов, чтобы перевязать раны.
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