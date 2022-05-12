Кто и как стали первыми узниками Шталага-337

Барак представлял собой дощанник. Это даже не те бараки, которые мы сегодня видим в фильмах про Великую Отечественную войну. Это обыкновенные дощанники, в которые зимой надувало сугробы снега. Это отсутствие элементарных нар. Да, потом появились нары в два яруса.

Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук