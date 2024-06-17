Кто стал победителем могилевского регионального тура сельхозпроекта "Властелин села"

Максимально представлены все регионы. С каждым годом количество семей возрастает. Хочу отметить, что и количество детишек в молодых семьях тоже увеличивается. Это говорит о том, что на селе есть жизнь, она должна развиваться. Огромное спасибо этим семьям.

Александр Саксонов, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ