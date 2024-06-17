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Кто стал победителем могилевского регионального тура сельхозпроекта "Властелин села"

Названы победители могилевского регионального тура сельхозпроекта "Властелин села". Площадкой для борьбы стал агрогородок Вишов, где развернулась ярмарка с подворьями от каждого района. 14 семей боролись за право представлять область на уровне республики. Они соревновались в конкурсе на лучшего косца, готовили драники на колоде и демонстрировали семейное творчество. В итоге билет в финал проекта получила многодетная семья Сергея и Инны Тарелко из Кличевского района.

"Нам предложили от сельсовета поучаствовать в конкурсе. Мы старались, все связано с нашими интересами. Муж работает в лесу, я очень люблю готовить. Мы вообще не городские люди. В деревне тишина, спокойствие, грядки, курочки - красота", - делятся эмоциями победители.

Максимально представлены все регионы. С каждым годом количество семей возрастает. Хочу отметить, что и количество детишек в молодых семьях тоже увеличивается. Это говорит о том, что на селе есть жизнь, она должна развиваться. Огромное спасибо этим семьям.
Александр Саксонов, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ

Финал проекта "Властелин села" пройдет по традиции в агрогородке Александрия на празднике Купалье 6 июля. В конкурсе примут участие представители от каждого региона - победители областных этапов.

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