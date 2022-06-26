Кто станет победителем спартакиады "Здоровье" - интрига разрешится сегодня

Кто заберет главный кубок победителя республиканской спартакиады "Здоровье"? Ее участниками являются представители СМИ. Накануне спортсмены-любители выступали в шести видах спорта - как личных, так и командных. А сегодня им предстоит турнир силачей по перетягиванию каната. Самая жаркая борьба развернулась в состязаниях по волейболу и футболу, ведь именно здесь участникам спартакиады пришлось продемонстрировать настоящий командный дух.



Кстати, из года в год число участников спартакиады увеличивается. На сей раз к старожилам добавились и три сборные. А это значит, что тех, кто выбирает спорт и активный образ жизни, становится больше.