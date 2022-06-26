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Кто станет победителем спартакиады "Здоровье" - интрига разрешится сегодня
Кто заберет главный кубок победителя республиканской спартакиады "Здоровье"? Ее участниками являются представители СМИ. Накануне спортсмены-любители выступали в шести видах спорта - как личных, так и командных. А сегодня им предстоит турнир силачей по перетягиванию каната. Самая жаркая борьба развернулась в состязаниях по волейболу и футболу, ведь именно здесь участникам спартакиады пришлось продемонстрировать настоящий командный дух.
Кстати, из года в год число участников спартакиады увеличивается. На сей раз к старожилам добавились и три сборные. А это значит, что тех, кто выбирает спорт и активный образ жизни, становится больше.
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