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Кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что дальше обсудят в "Клубе редакторов"?

Динамика развития событий в стране и мире рождает принципиально новые вызовы. Вопросы безопасности, общественной и личной, обсуждают эксперты и гости

"Клуба редакторов"

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Когда радикалы перешли красную черту, кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что будет дальше? Аналитика из первых уст от тех, кто уже столкнулся с попыткой физического устранения.

А также - очередная порция сливов переписки польского руководства, переполох в стане иноагентов и традиционная подборка фейков прозападной пропаганды. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".

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