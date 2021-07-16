Кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что дальше обсудят в "Клубе редакторов"?

Динамика развития событий в стране и мире рождает принципиально новые вызовы. Вопросы безопасности, общественной и личной, обсуждают эксперты и гости

Когда радикалы перешли красную черту, кто стоит за спиной организаторов актов устрашения и что будет дальше? Аналитика из первых уст от тех, кто уже столкнулся с попыткой физического устранения.