Кто стоит за варварским отношением к памятнику советскому солдату в Риге рассуждают в "Клубе редакторов"

обсуждают важнейшие события недели. Почему на этот раз праздник оказался таким объединяющим? Осознание важности момента приходит, когда перед глазами боль братских народов.

А также - кто стоит за варварским отношением к памятнику советскому солдату в Риге? И как правда проникает через информационный железный занавес Европы? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на