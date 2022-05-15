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Кто стоит за варварским отношением к памятнику советскому солдату в Риге рассуждают в "Клубе редакторов"

Уроки украинского конфликта через призму главного праздника - Дня Победы. Эксперты и гости

"Клуба редакторов"

обсуждают важнейшие события недели. Почему на этот раз праздник оказался таким объединяющим? Осознание важности момента приходит, когда перед глазами боль братских народов.

А также - кто стоит за варварским отношением к памятнику советскому солдату в Риге? И как правда проникает через информационный железный занавес Европы? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на

YouTube-канале Агентства теленовостей

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