Кто строит новую империю на обломках оси Москва - Берлин - Париж, обсудим в проекте АТН "Тренды"

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

Дело в том, что за канцлером Шольцем действительно тянется такой коррупционный шлейф. И речь идет не только о скандале в бытность его бугргомистром Гамбурга, когда после встречи с руководством одного из частных банков тому было положено не выплачивать государству огромные штрафы. В определенных кругах, может быть, за океаном существует, естественно, досье на данных политиков, для того чтобы иметь рычаги влияния на их решения.