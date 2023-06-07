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Кто строит новую империю на обломках оси Москва - Берлин - Париж, обсудим в проекте АТН "Тренды"
Экономика Германии стремительно катится в рецессию. Энергетический кризис ударил по ключевым сферам экономики. Промышленные гиганты рассматривают варианты для релокации производства в более стабильный регион. Правительство Шольца старательно не замечает происходящее и даже в некотором роде способствует. Дело в том, что канцлер находится на коррупционном крючке. Об этом в программе "Тренды" рассказал депутат бундестага.
Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":
Дело в том, что за канцлером Шольцем действительно тянется такой коррупционный шлейф. И речь идет не только о скандале в бытность его бугргомистром Гамбурга, когда после встречи с руководством одного из частных банков тому было положено не выплачивать государству огромные штрафы. В определенных кругах, может быть, за океаном существует, естественно, досье на данных политиков, для того чтобы иметь рычаги влияния на их решения.
Кто строит новую империю на обломках оси Москва - Берлин - Париж?Зачем в регионе создают санитарный коридор? Европа разных скоростей. Как контурные карты изменят свою раскраску. Смотрите проект АТН "Тренды" сегодня после "Панорамы".
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