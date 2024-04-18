Кто такая Агнешка Ромашевская-Гузы, бывший директор "Белсата"

На днях бульварная польская пресса вышла с заголовком: "Так тянули деньги" - телеканал TVP расследует происходящее в "Белсате".

Короткая заметка - как предупредительный в воздух о нарушениях уже бывшего директора Агнешки Ромашевской-Гузы. Кто же она такая? Об этом рассказывается в фильме "Бел*сатовский порок" проекта АТН "Изнанка".

17 лет назад журналистка государственного общественного телевидения Польши создала "Белсат" (признан в Беларуси экстремистским формированием. - Прим. ред.) - инструмент мягкой силы против белорусов. Финансирование миллионами шло прямиком из государственного бюджета. Все случилось благодаря папеньке, который восседал в сенате в том числе вице-спикером от "Права и справедливости". Там, в сенате, весь польский бюджет постатейно и утверждают.

Однако в 2023 ветер перемен сдул "ПиС", а заодно и Ромашевскую-Гузы из директорского кресла. Уволили по дисциплинарке, предварительно обыскав. Бюджет "Белсату" урезали вдвое, грядут увольнения из редакций.